Ein bedrohlicher Asteroid könnte prinzipiell abgelenkt werden, bevor er unseren Planeten erreicht. Es wäre nicht unbedingt nötig, ihn zu zerstören. Eine geringfügige Veränderung seiner Geschwindigkeit, die früh genug vorgenommen wird, könnte ihn an der Erde vorbeifliegen lassen. Doch wie lässt sich dieser Schub auf einen riesigen, durchs All rasenden Gesteinsbrocken übertragen?

Forschende der US-amerikanischen Sandia-Laboratorien haben eine Möglichkeit untersucht: ein nukleares Gerät in der Nähe des Asteroiden explodieren zu lassen. Die Idee besteht nicht darin, ihn mit der Explosion zu treffen. Die freigesetzten Röntgenstrahlen würden einen Teil seiner Oberfläche schlagartig erhitzen. Dabei würde Materie ausgestoßen, wodurch der Asteroid in die entgegengesetzte Richtung geschoben würde.

Bislang stellten viele Berechnungen Asteroiden als Kugeln dar. Das ist für Computer praktisch, entspricht aber nur wenig der Realität. Diese Objekte weisen häufig Erhebungen, Vertiefungen und sehr unregelmäßige Formen auf. Dieselbe Explosion hätte daher je nach der dem Asteroiden zugewandten Seite nicht denselben Effekt.

Das von Nathan Moore geleitete Team entwickelte Simulationen, die diese Unebenheiten berücksichtigten. Es berechnete, was geschehen würde, wenn die Röntgenstrahlen auf verschiedene Seiten desselben Asteroiden träfen. Das Ergebnis: In einem Fall erreichte der Geschwindigkeitszuwachs 3,9 Millimeter pro Sekunde. Bei einer anderen Seite betrug er nur noch 0,8 Millimeter pro Sekunde.

Der Unterschied liegt bei knapp einem Faktor fünf. Diese Geschwindigkeiten erscheinen winzig, doch eine lange vor einer Begegnung mit der Erde vorgenommene Ablenkung kann die künftige Position des Objekts erheblich verändern. Die Wahl der bestrahlten Seite verändert auch seine Rotation. Bei einem anderen simulierten Asteroiden unterschied sich die Veränderung dieser Rotation je nach Ausrichtung um den Faktor 17.

Es gilt, eine weitere Gefahr zu vermeiden: den Asteroiden zu zerbrechen, anstatt ihn abzulenken. Mehrere Fragmente könnten weiterhin Kollisionsbahnen mit der Erde folgen. Das Computerprogramm schätzt die von der Oberfläche abgerissene Materie, kann aber noch nicht zuverlässig vorhersagen, wie der gesamte Asteroid auseinanderbrechen würde.

Um einen solchen Einsatz vorzubereiten, müsste man daher die Form des Objekts aus mehreren Blickwinkeln genau kennen. Die Forschenden erwägen, detaillierte Bilder zu verwenden, die von Raumsonden aufgenommen wurden. Wird eine Bedrohung jedoch erst spät entdeckt, könnte die Zeit fehlen, diese Informationen zu sammeln und ein Gerät an der richtigen Stelle zu platzieren.