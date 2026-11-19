Un asteroide amenazante podría, en principio, ser desviado antes de alcanzar nuestro planeta. No sería necesariamente necesario destruirlo. Una pequeña modificación de su velocidad, aplicada con suficiente antelación, podría hacer que no alcanzara la Tierra. Pero ¿cómo producir ese impulso en un enorme bloque de roca que surca el espacio?

Unos investigadores de los Laboratorios Nacionales Sandia han estudiado una posibilidad: hacer explotar un dispositivo nuclear cerca del asteroide. La idea no es golpearlo con la explosión. Los rayos X liberados calentarían bruscamente una parte de su superficie. Entonces se expulsaría materia, lo que empujaría el asteroide en la dirección opuesta.

Hasta ahora, numerosos cálculos representaban los asteroides como esferas. Es práctico para los ordenadores, pero poco fiel a la realidad. Estos objetos suelen presentar protuberancias, depresiones y formas muy irregulares. Por tanto, una misma explosión no tendría el mismo efecto según la cara del asteroide que quedara expuesta.

El equipo dirigido por Nathan Moore diseñó simulaciones que tenían en cuenta estos relieves. Calculó qué ocurriría si los rayos X alcanzaran distintas caras de un mismo asteroide. Resultado: en un caso, la velocidad adquirida alcanzaba los 3,9 milímetros por segundo. Con otra cara, ya no superaba los 0,8 milímetros por segundo.

La diferencia se aproxima a un factor de cinco. Estas velocidades parecen minúsculas, pero una desviación realizada mucho antes de un encuentro con la Tierra puede modificar considerablemente la posición futura del objeto. La elección de la cara expuesta también cambia su rotación. Para otro asteroide simulado, la variación de esa rotación difería en un factor de 17 según la orientación.

Aún queda evitar otro peligro: romper el asteroide en lugar de desviarlo. Varios fragmentos podrían seguir trayectorias de colisión con la Tierra. El programa informático estima la materia arrancada de la superficie, pero todavía no sabe predecir correctamente la ruptura del asteroide entero.

Por tanto, para preparar una operación de este tipo, sería necesario conocer con precisión la forma del objeto desde varios ángulos. Los investigadores contemplan utilizar imágenes detalladas obtenidas por sondas espaciales. Sin embargo, ante una amenaza descubierta tardíamente, podría faltar tiempo para recopilar esa información y colocar un dispositivo en el lugar adecuado.