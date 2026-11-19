Un astéroïde menaçant pourrait, en principe, être dévié avant d'atteindre notre planète. Il ne serait pas forcément nécessaire de le détruire. Une petite modification de sa vitesse, appliquée suffisamment tôt, pourrait lui faire manquer la Terre. Mais comment produire cette poussée sur un énorme bloc de roche filant dans l'espace ?

Des chercheurs des laboratoires américains Sandia ont étudié une possibilité : faire exploser un dispositif nucléaire à proximité de l'astéroïde. L'idée n'est pas de le percuter avec l'explosion. Les rayons X libérés chaufferaient brutalement une partie de sa surface. De la matière serait alors expulsée, ce qui pousserait l'astéroïde dans la direction opposée.

Jusqu'ici, de nombreux calculs représentaient les astéroïdes par des sphères. C'est pratique pour les ordinateurs, mais peu fidèle à la réalité. Ces objets présentent souvent des bosses, des creux et des formes très irrégulières. Une même explosion n'aurait donc pas le même effet selon la face de l'astéroïde exposée.

L'équipe dirigée par Nathan Moore a conçu des simulations tenant compte de ces reliefs. Elle a calculé ce qui se produirait si les rayons X atteignaient différentes faces d'un même astéroïde. Résultat : dans un cas, la vitesse gagnée atteignait 3,9 millimètres par seconde. Avec une autre face, elle n'était plus que de 0,8 millimètre par seconde.

La différence approche un facteur cinq. Ces vitesses paraissent minuscules, mais une déviation réalisée longtemps avant une rencontre avec la Terre peut modifier fortement la position future de l'objet. Le choix de la face exposée change aussi sa rotation. Pour un autre astéroïde simulé, la variation de cette rotation différait d'un facteur 17 selon l'orientation.

Reste à éviter un autre danger : casser l'astéroïde au lieu de le dévier. Plusieurs fragments pourraient encore suivre des trajectoires de collision avec la Terre. Le programme informatique estime la matière arrachée à la surface, mais ne sait pas encore prévoir correctement la rupture de l'astéroïde entier.

Pour préparer une telle opération, il faudrait donc connaître précisément la forme de l'objet sous plusieurs angles. Les chercheurs envisagent d'utiliser des images détaillées obtenues par des sondes spatiales. Or, face à une menace découverte tardivement, le temps pourrait manquer pour recueillir ces informations et placer un dispositif au bon endroit.