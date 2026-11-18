Eine einzige Explosion hoch über der Erde könnte eine Kaskade aus Ausfällen und Kollisionen unter Satelliten auslösen.

Forschende simulierten, was geschehen würde, wenn eine Nuklearwaffe in 500 km Höhe über dem Südatlantik explodierte. In ihrem Hauptszenario würden fast 98 % der untersuchten Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn innerhalb einer Woche ausfallen.

Man könnte meinen, die größte Gefahr gehe von der Druckwelle der Explosion aus. Im Weltraum läuft der Mechanismus jedoch anders ab. Bei der Explosion entstehen unter anderem Strahlung und geladene Teilchen, die die elektronischen Bauteile von Raumfahrzeugen beschädigen können – selbst wenn diese sehr weit entfernt sind.

Ein Teil dieser Teilchen kann im Erdmagnetfeld gefangen bleiben. So entsteht eine künstliche Strahlungszone, die Satelliten auf ihren Umläufen um den Planeten immer wieder durchqueren. Die Belastung dauert daher nicht nur wenige Sekunden, sondern kann sich über längere Zeit hinziehen.

Konkret modellierten die Forschenden eine Explosion mit einer Megatonne Sprengkraft – das entspricht der Energie von einer Million Tonnen TNT. Anschließend berechneten sie die Strahlenbelastung der Satelliten und ihr Ausfallrisiko. Ihrem zentralen Szenario zufolge wären nahezu alle modellierten Raumfahrzeuge innerhalb weniger Tage außer Betrieb.

Die Wahl des Südatlantiks ist kein Zufall. Das Erdmagnetfeld weist dort eine besondere Region auf, deren Strahlung Satellitenfachleuten bereits bekannt ist. Die Ergebnisse hängen jedoch vom Ort der Explosion, den Eigenschaften der Raumfahrzeuge und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Strahlung ab.

Und die Folgen wären mit den ersten Ausfällen nicht vorbei. Ein Satellit, der nicht mehr manövrieren kann, ist außerstande, einem Objekt auf seiner Flugbahn auszuweichen. Den Forschenden zufolge könnten es deshalb in den darauffolgenden zwei Jahren zu etwa zwanzig Kollisionen kommen – je nach den Parametern ihrer Simulation.

Ein teilweise vergleichbarer Fall ist aus der Geschichte bekannt. 1962 erzeugte der US-amerikanische Höhenversuch Starfish Prime einen künstlichen Strahlungsgürtel und beschädigte Satelliten. Doch die Zahl der heute im Orbit befindlichen Raumfahrzeuge ist mit der damaligen nicht annähernd vergleichbar.

Die neue Studie, die auf arXiv veröffentlicht wurde, weist auch auf langfristige Folgen hin: Selbst wenn die Strahlung verschwunden ist, könnten neue Ersatzsatelliten noch jahrelang oder sogar jahrzehntelang auf die Trümmer der zerstörten Satelliten treffen.