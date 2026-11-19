Um asteroide ameaçador poderia, em princípio, ser desviado antes de atingir nosso planeta. Não seria necessariamente preciso destruí-lo. Uma pequena alteração em sua velocidade, aplicada com antecedência suficiente, poderia fazê-lo errar a Terra. Mas como produzir esse impulso em um enorme bloco de rocha atravessando o espaço?

Pesquisadores dos laboratórios americanos Sandia estudaram uma possibilidade: fazer um dispositivo nuclear explodir nas proximidades do asteroide. A ideia não é atingi-lo com a explosão. Os raios X liberados aqueceriam brutalmente uma parte de sua superfície. Assim, matéria seria expulsa, empurrando o asteroide na direção oposta.

Até agora, muitos cálculos representavam os asteroides como esferas. Isso é prático para os computadores, mas pouco fiel à realidade. Esses objetos costumam apresentar saliências, depressões e formas muito irregulares. Portanto, uma mesma explosão não teria o mesmo efeito dependendo da face do asteroide exposta.

A equipe liderada por Nathan Moore criou simulações que levam esses relevos em conta. Ela calculou o que aconteceria se os raios X atingissem diferentes faces de um mesmo asteroide. Resultado: em um caso, o ganho de velocidade chegou a 3,9 milímetros por segundo. Com outra face, foi de apenas 0,8 milímetro por segundo.

A diferença se aproxima de um fator cinco. Essas velocidades parecem minúsculas, mas um desvio realizado muito antes de um encontro com a Terra pode alterar significativamente a posição futura do objeto. A escolha da face exposta também muda sua rotação. Para outro asteroide simulado, a variação dessa rotação diferiu por um fator 17 conforme a orientação.

Ainda seria preciso evitar outro perigo: quebrar o asteroide em vez de desviá-lo. Vários fragmentos ainda poderiam seguir trajetórias de colisão com a Terra. O programa de computador estima a matéria arrancada da superfície, mas ainda não consegue prever corretamente a ruptura do asteroide inteiro.

Para preparar uma operação desse tipo, seria necessário conhecer com precisão a forma do objeto sob vários ângulos. Os pesquisadores planejam usar imagens detalhadas obtidas por sondas espaciais. Porém, diante de uma ameaça descoberta tardiamente, talvez não haja tempo para reunir essas informações e posicionar um dispositivo no local correto.