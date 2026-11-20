2023 brachte die US-amerikanische Mission OSIRIS-REx Fragmente des Asteroiden Bennu zur Erde. Die Proben wurden direkt im Weltraum entnommen, wodurch sich das Risiko einer Verunreinigung auf der Erde verringert. Sie enthalten unter anderem Aminosäuren – Moleküle, die auch in Lebewesen vorkommen, sich aber ohne jedes Zutun des Lebens bilden können.

Ein Team unter der Leitung von Ophélie McIntosh von der Penn State University untersuchte eines dieser Moleküle: Beta-Alanin. Es kommt auch in unserem Körper vor, gehört jedoch nicht zu den zwanzig Aminosäuren, die direkt zum Aufbau von Proteinen verwendet werden. Die Forschenden wollten verstehen, unter welchen Bedingungen es im Weltraum entstanden sein könnte.

Die Kapsel der Mission OSIRIS-REx ist kurz nach ihrer Landung in der Wüste am 24. September 2023 auf dem Utah Test and Training Range zu sehen.

Um seine Entstehungsgeschichte nachzuvollziehen, untersuchten sie die verschiedenen Varianten der Atome, aus denen es besteht. Einige Kohlenstoffatome besitzen mehr Neutronen als andere: Es handelt sich um Isotope. Ihre Verteilung kann Spuren der Ausgangsstoffe und chemischen Reaktionen bewahren, durch die ein Molekül entstanden ist.

Bisher lieferten die Analysen vor allem einen Durchschnittswert für den gesamten Kohlenstoff eines Moleküls. Diesmal konnten die Forschenden seine Verteilung an verschiedenen Stellen des Beta-Alanins vergleichen. Diese Genauigkeit ist wichtig, denn zwei Moleküle können einen ähnlichen Durchschnittswert aufweisen und zugleich erhebliche Unterschiede zwischen ihren Atomen verbergen.

Das Team verglich den Staub von Bennu mit Fragmenten des 1969 in Australien niedergegangenen Murchison-Meteoriten. Auf den ersten Blick waren die durchschnittlichen Kohlenstoffwerte sehr ähnlich. Doch bei einem genaueren Blick in die Moleküle entdeckten die Forschenden deutlich unterschiedliche Signaturen. In jeder Probe war eine bestimmte Stelle besonders reich an schwerem Kohlenstoff.

Zwei Aufnahmen, die OSIRIS-REx beim Kontakt des Probenahmearms mit der Oberfläche von Bennu gemacht hat.

Bildnachweis: NASA/Goddard/University of Arizona

Auf Bennu erreicht dieser Wert für ein organisches Molekül eine außergewöhnliche Höhe. Die Forschenden schließen daraus, dass die Atome wahrscheinlich unterschiedliche chemische Umgebungen durchlaufen haben. Die beiden Proben könnten nach einem ähnlichen Mechanismus entstanden sein, jedoch in verschiedenen Regionen des jungen Sonnensystems.

Aminosäuren können sich durch rein chemische Reaktionen bilden, noch bevor die Erde entstand. Ihr Vorkommen gibt Aufschluss über die Zutaten, die zu der Zeit verfügbar waren, als sich die Planeten um die Sonne bildeten.