Ein gewaltiger Teil der Geschichte unseres Planeten scheint verschwunden zu sein, und Forschende glauben, die Ursache dafür gefunden zu haben.

In Gesteinen lagern sich Schichten häufig im Laufe der Zeit ab. Die ältesten befinden sich meist unter jüngeren Schichten. So bewahren sie Spuren vergangener Landschaften, Meere und manchmal auch Lebewesen. Doch an manchen Orten weist diese Abfolge eine spektakuläre Lücke auf. Sehr alte Gesteine grenzen direkt an deutlich jüngere Schichten.

Die Große Diskordanz im Grand Canyon in Arizona: Alte Gesteine werden von deutlich jüngeren Sedimentschichten überlagert.

Bildnachweis: brewbooks / Wikimedia Commons, siehe die Dateilizenz.

Der Grand Canyon in den Vereinigten Staaten ist ein berühmtes Beispiel dafür. Dort beobachtet man Schichten, die vor etwa 540 Millionen Jahren abgelagert wurden und an wesentlich ältere Gesteine grenzen. Dazwischen fehlen Hunderte Millionen Jahre, ja sogar mehr als eine Milliarde Jahre. Geologen nennen diese Unterbrechung die „Große Diskordanz“.

Wie kann ein so langer Zeitraum verschwinden? Die Gesteine wurden nicht erst gebildet und lösten sich dann in Luft auf.

Ein Forschungsteam der University of Wollongong in Australien untersuchte eine Ursache, die tief unter unseren Füßen liegt. Unter der Erdkruste befindet sich eine gewaltige Schicht aus heißem Gestein: der Erdmantel. Dieses Material verformt sich und bewegt sich äußerst langsam. Diese Bewegungen können große Teile der Kontinente über Millionen von Jahren heben oder senken.

Die Forschenden rekonstruierten diese Bewegungen mithilfe von Computersimulationen. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass mehrere alte kontinentale Regionen allmählich angehoben wurden. Dem Wetter ausgesetzt, wären ihre Gesteine anschließend über lange Zeit erodiert. Insbesondere Gletscher könnten beträchtliche Gesteinsmassen abgetragen haben.

Dann könnte sich die Bewegung umgekehrt haben. Die Kontinente hätten begonnen abzusinken, sodass das Meer einige bereits stark erodierte Flächen bedecken konnte. Darüber hätten sich neue Ablagerungen angesammelt. Dieser Mechanismus würde erklären, warum sehr junge Gesteine direkt auf wesentlich älteren Gesteinen liegen, ohne die erwarteten Zwischenschichten.

Ein weiterer interessanter Punkt: Die Simulationen finden dieses Szenario in mehreren Regionen wieder, in denen dieses „Verschwinden“ bekannt ist, insbesondere in Nordamerika, Nordeuropa und Nordchina.

Die Forschenden müssen noch ermitteln, welcher Anteil dieses Verschwindens auf die tiefen Bewegungen der Erde und welcher auf die Gletscher zurückzuführen ist.