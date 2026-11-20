En 2023, la misión estadounidense OSIRIS-REx trajo a la Tierra fragmentos de Bennu, un asteroide. Estas muestras se recogieron directamente en el espacio, lo que reduce el riesgo de contaminación terrestre. Contienen, entre otras cosas, aminoácidos, moléculas que también están presentes en los seres vivos, pero que pueden formarse sin intervención alguna de la vida.

Un equipo dirigido por Ophélie McIntosh, de la Universidad Estatal de Pensilvania, estudió una de estas moléculas: la beta-alanina. También está presente en nuestro organismo, aunque no forma parte de los veinte aminoácidos que se utilizan directamente para construir proteínas. Los investigadores querían entender en qué condiciones pudo aparecer en el espacio.

La cápsula de la misión OSIRIS-REx aparece poco después de aterrizar en el desierto, el 24 de septiembre de 2023, en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Utah.

Para reconstruir su historia, examinaron las distintas versiones de los átomos que la componen. Algunos átomos de carbono tienen más neutrones que otros: son isótopos. Su distribución puede conservar la huella de las materias primas y de las reacciones químicas que produjeron una molécula.

Hasta ahora, los análisis proporcionaban sobre todo un valor promedio para el conjunto de átomos de carbono de una molécula. Esta vez, los científicos pudieron comparar su distribución en distintos puntos de la beta-alanina. Esa precisión es importante, porque dos moléculas pueden tener un promedio similar y, aun así, ocultar diferencias considerables entre sus átomos.

El equipo comparó el polvo de Bennu con fragmentos del meteorito de Murchison, que cayó en Australia en 1969. A primera vista, los valores promedio del carbono eran muy parecidos. Sin embargo, al examinar el interior de las moléculas, los investigadores descubrieron firmas claramente distintas. En cada muestra, una posición en particular era especialmente rica en carbono pesado.

Dos imágenes captadas por OSIRIS-REx cuando el brazo de muestreo entró en contacto con la superficie de Bennu.

Crédito: NASA/Goddard/Universidad de Arizona

En Bennu, este alcanza un valor excepcionalmente alto para una molécula orgánica. Los investigadores deducen que los átomos probablemente estuvieron en entornos químicos distintos. Las dos muestras podrían haberse formado mediante un mecanismo similar, pero en regiones diferentes del joven sistema solar.

Los aminoácidos pueden formarse mediante reacciones puramente químicas, incluso antes de que apareciera la Tierra. Su presencia aporta información sobre los ingredientes disponibles en la época en que los planetas se estaban formando alrededor del Sol.