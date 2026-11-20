Em 2023, a missão americana OSIRIS-REx trouxe à Terra fragmentos de Bennu, um asteroide. Essas amostras foram coletadas diretamente no espaço, o que reduz os riscos de contaminação terrestre. Elas contêm, entre outras coisas, aminoácidos, moléculas também presentes nos seres vivos, mas que podem se formar sem qualquer intervenção da vida.

Uma equipe liderada por Ophélie McIntosh, da Universidade Penn State, estudou uma dessas moléculas: a beta-alanina. Ela também está presente em nosso organismo, embora não faça parte dos vinte aminoácidos usados diretamente para construir proteínas. Os pesquisadores queriam entender em que condições ela poderia ter surgido no espaço.

A cápsula da missão OSIRIS-REx é vista pouco depois de pousar no deserto, em 24 de setembro de 2023, na Utah Test and Training Range.

Para reconstituir sua história, eles examinaram as diferentes versões dos átomos que a compõem. Alguns átomos de carbono têm mais nêutrons do que outros: são isótopos. Sua distribuição pode preservar marcas das matérias-primas e das reações químicas que produziram uma molécula.

Até então, as análises forneciam principalmente um valor médio para todo o carbono de uma molécula. Desta vez, os cientistas puderam comparar sua distribuição em diferentes partes da beta-alanina. Essa precisão é importante, pois duas moléculas podem apresentar uma média semelhante e, ainda assim, esconder diferenças consideráveis entre seus átomos.

A equipe comparou a poeira de Bennu com fragmentos do meteorito de Murchison, que caiu na Austrália em 1969. À primeira vista, os valores médios de carbono eram muito próximos. No entanto, ao observar o interior das moléculas, os pesquisadores descobriram assinaturas bem diferentes. Em cada amostra, uma posição específica era particularmente rica em carbono pesado.

Duas imagens capturadas pela OSIRIS-REx durante o contato do braço de coleta com a superfície de Bennu.

Crédito: NASA/Goddard/University of Arizona

Em Bennu, esse valor é excepcionalmente alto para uma molécula orgânica. Os pesquisadores concluem que os átomos provavelmente passaram por ambientes químicos distintos. As duas amostras podem ter seguido um mecanismo de formação semelhante, mas em regiões diferentes do jovem Sistema Solar.

Os aminoácidos podem se formar por meio de reações puramente químicas, antes mesmo do surgimento da Terra. Sua presença revela quais ingredientes estavam disponíveis na época em que os planetas se formavam ao redor do Sol.