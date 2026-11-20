En 2023, la mission américaine OSIRIS-REx a rapporté sur Terre des fragments de Bennu, un astéroïde. Ces échantillons ont été prélevés directement dans l'espace, ce qui limite les risques de contamination terrestre. Ils contiennent notamment des acides aminés, des molécules présentes aussi dans les êtres vivants, mais qui peuvent se former sans aucune intervention de la vie.

Une équipe menée par Ophélie McIntosh, de l'université Penn State, a étudié l'une de ces molécules : la bêta-alanine. Elle est également présente dans notre organisme, même si elle ne fait pas partie des vingt acides aminés utilisés directement pour construire les protéines. Les chercheurs voulaient comprendre dans quelles conditions elle avait pu apparaître dans l'espace.

La capsule de la mission OSIRIS-REx est vue peu de temps après son atterrissage dans le désert, le 24 septembre 2023, à l'Utah Test and Training Range.

Pour remonter son histoire, ils ont examiné les différentes versions des atomes qui la composent. Certains atomes de carbone possèdent davantage de neutrons que d'autres : ce sont des isotopes. Leur répartition peut conserver la marque des matières premières et des réactions chimiques qui ont produit une molécule.

Jusqu'ici, les analyses donnaient surtout une valeur moyenne pour l'ensemble du carbone d'une molécule. Cette fois, les scientifiques ont pu comparer sa répartition à différents endroits de la bêta-alanine. Une telle précision compte, car deux molécules peuvent présenter une moyenne semblable tout en cachant des différences considérables entre leurs atomes.

L'équipe a confronté la poussière de Bennu à des fragments de la météorite de Murchison, tombée en Australie en 1969. À première vue, les valeurs moyennes du carbone étaient très proches. Pourtant, en regardant à l'intérieur des molécules, les chercheurs ont découvert des signatures nettement différentes. Dans chaque échantillon, un emplacement en particulier était particulièrement riche en carbone lourd.

Deux images capturées par OSIRIS-REx lors du contact du bras de prélèvement avec la surface de Bennu.

Crédit : NASA/Goddard/University of Arizona

Sur Bennu, celui-ci atteint une valeur exceptionnellement élevée pour une molécule organique. Les chercheurs en déduisent que les atomes ont probablement connu des environnements chimiques distincts. Les deux échantillons pourraient avoir suivi un mécanisme de fabrication similaire, mais dans des régions différentes du jeune Système solaire.

Les acides aminés peuvent se former par des réactions purement chimiques, avant même l'apparition de la Terre. Leur présence renseigne sur les ingrédients disponibles à l'époque où les planètes se construisaient autour du Soleil.