Acht Jahre Reise und fast zehn Milliarden Kilometer waren nötig, um Merkur zu erreichen. Am 21. November 2026 erreichte die europäisch-japanische Mission BepiColombo einen entscheidenden Meilenstein – trotz eines Computerfehlers.

Ein schwer erreichbarer Planet Merkur ist weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Um diesen Planeten zu erreichen, muss ein Raumschiff einen großen Teil seiner Geschwindigkeit gegenüber der Sonne abbauen. Die Sonde BepiColombo nähert sich Merkur.

© ESA Seit ihrem Start im Oktober 2018 hat BepiColombo neun Vorbeiflüge an Planeten absolviert. Dabei konnte die Sonde ihre Flugbahn nach und nach mithilfe der Schwerkraft der Planeten verändern. Auch ein elektrisches Antriebssystem, das von Solarpaneelen mit Energie versorgt wird, trug zur Reise bei.

Ein abgebrochenes Manöver Am 21. November sollten die Triebwerke der Sonde 37 Minuten lang laufen. Ein Softwarefehler unterbrach jedoch ihren Betrieb und löste den Sicherheitsmodus aus. Die Teams bestätigten anschließend, dass Merkur BepiColombo eingefangen hatte. Die Sonde umrundet den Planeten nun in 75 Stunden statt wie ursprünglich geplant in 58 Stunden. Dieser Erfolg ist unter anderem der gewählten Flugbahn zu verdanken. BepiColombo kam langsam genug an, um durch die Schwerkraft des Planeten eingefangen zu werden und dabei nur wenig abbremsen zu müssen. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) kommt diese Technik erstmals bei einem anderen Planeten zum Einsatz. Sie wurde zuvor bereits genutzt, um den Mond zu erreichen. Die Sonde BepiColombo mit ihrem Transfermodul vor der Abtrennung.

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