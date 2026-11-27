Die Ankündigung, die Riemannsche Vermutung mithilfe künstlicher Intelligenz gelöst zu haben, sorgt weiterhin für neue Wendungen. Der Autor räumte ein, über den Umfang seines Beweises gescherzt zu haben, und löste damit in der Wissenschaftsgemeinschaft einige Verwirrung aus. Unterdessen hat ein Forscherteam zwei deutlich kürzere Versionen des Computerbeweises veröffentlicht. Auch sie haben mehrere unabhängige Überprüfungen erfolgreich bestanden.

Ein Scherz, der Zweifel säte Am 20. November 2026 gab Levent Alpöge, ein bei Anthropic tätiger Mathematiker, bekannt, gemeinsam mit Claude eine Vermutung zur Verteilung der Primzahlen bewiesen zu haben. Die 1859 formulierte Riemannsche Vermutung hatte Mathematiker 167 Jahre lang vor ein ungelöstes Problem gestellt. Bei seiner Ankündigung hatte Levent Alpöge von einem schriftlichen Beweis mit mehr als 250.000 Seiten gesprochen. Damit wäre es für einen Menschen praktisch unmöglich gewesen, den gesamten Text zu lesen. Am 23. November erklärte der Mathematiker jedoch im sozialen Netzwerk X, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe. Angesichts der Reaktionen auf diese Aussage entschuldigte er sich außerdem. Der Scherz bezog sich auf die Darstellung des Beweises in schriftlicher Form, nicht auf seine mathematische Gültigkeit. Der Computerprogrammcode, der den Beweis enthält, existiert tatsächlich und ist für Forschende weiterhin zugänglich. Alpöge räumt allerdings ein, dass der Code viele überflüssige Ausführungen enthält. Seine Länge spiegelt daher nicht unbedingt die Komplexität der mathematischen Argumentation wider.

Von 17 Millionen auf 76.000 Codezeilen Am 25. November veröffentlichten Luke Sernau und seine Kolleginnen und Kollegen bei Anthropic mit Unterstützung von Claude zwei neue Versionen des Beweises. Die erste legt Wert auf eine gut nachvollziehbare Argumentation und umfasst etwa 300.000 Codezeilen. Die zweite, kompaktere Version enthält rund 76.000 Zeilen, Kommentare und Leerzeilen nicht mitgerechnet. Beide Versionen beweisen dieselben mathematischen Ergebnisse wie das ursprüngliche Programm. Außerdem behandeln sie eine verallgemeinerte Fassung der Riemannschen Vermutung, die eine größere Familie mathematischer Funktionen betrifft. Am 26. November gab Michael Rubinstein, Mathematiker an der University of Waterloo, bekannt, die Überprüfung der kompakten Version abgeschlossen zu haben. Die verschiedenen Programme, mit denen er ihre logische Gültigkeit prüfte, fanden keine Fehler. Auch Andrew Sutherland, Mathematiker am Massachusetts Institute of Technology (MIT), erzielte bei seinen unabhängigen Überprüfungen positive Ergebnisse.

KI kann ihre eigenen Entdeckungen vereinfachen Dieser neue Schritt wirft ein interessantes Licht auf den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Mathematik. Eine KI könnte einen ersten Beweis entwickeln, indem sie viele verschiedene Ansätze erkundet, ohne dabei unbedingt nach der kürzesten Argumentation zu suchen. Sobald das Ergebnis vorliegt, könnte weitere Arbeit den Beweis vereinfachen. Dieses Vorgehen hat einen Vorteil: Forschende können automatisch prüfen, ob Änderungen an der Argumentation ihre Gültigkeit beeinträchtigen. Die Verkürzung des Codes bedeutet allerdings nicht, dass der Beweis nun leicht verständlich ist. Selbst ein gekürzter Computerbeweis unterscheidet sich von einer Argumentation, die Mathematikerinnen und Mathematiker studieren können. Michael Rubinstein arbeitet ebenfalls an einer solchen Übertragung. Mit Unterstützung von Claude, Codex und Gemini hat er eine erste Darstellung der mathematischen Ideen veröffentlicht, die im Beweis stecken. Eine zweite Fassung dieses Dokuments vom 22. November umfasst 265 Seiten. Sie ist jedoch noch unvollständig, da mehrere Zwischenergebnisse erst noch in einer für Forschende zugänglichen Form bewiesen werden müssen. Künstliche Intelligenz könnte Mathematikerinnen und Mathematiker somit vom Entdecken eines Beweises bis hin zu seiner Vereinfachung und Erklärung begleiten.