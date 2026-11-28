Se necesitaron ocho años de viaje y casi diez mil millones de kilómetros para llegar a Mercurio. El 21 de noviembre de 2026, la misión europea y japonesa BepiColombo alcanzó un hito decisivo, a pesar de un incidente informático.

Un planeta difícil de alcanzar Mercurio está más cerca del Sol que la Tierra. Para llegar a este planeta, una nave debe perder gran parte de su velocidad alrededor del Sol. La sonda BepiColombo se acerca a Mercurio.

© ESA Desde su lanzamiento en octubre de 2018, BepiColombo ha realizado nueve sobrevuelos planetarios. Estos pasos permitieron modificar gradualmente su trayectoria aprovechando la gravedad de los planetas. Un sistema de propulsión eléctrica alimentado por paneles solares también contribuyó al viaje.

Una maniobra interrumpida El 21 de noviembre, los motores de la sonda debían funcionar durante 37 minutos. Sin embargo, una falla de software interrumpió su funcionamiento y activó el modo de seguridad. Después, los equipos confirmaron que Mercurio había capturado a BepiColombo. Ahora, la nave completa una vuelta alrededor del planeta en 75 horas, frente a las 58 horas previstas inicialmente. Este logro se debe, en particular, a la trayectoria elegida. BepiColombo llegó lo bastante despacio como para permitir su captura gravitacional con un frenado limitado. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), esta técnica se utiliza por primera vez alrededor de otro planeta. Ya se había empleado para llegar a la Luna. La sonda BepiColombo con su módulo de transferencia, antes de la separación.

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