Oito anos de viagem e quase dez bilhões de quilômetros foram necessários para chegar a Mercúrio. Em 21 de novembro de 2026, a missão europeia e japonesa BepiColombo alcançou uma etapa decisiva, apesar de um incidente informático.

Um planeta difícil de alcançar Mercúrio fica mais perto do Sol do que a Terra. Para chegar a esse planeta, uma nave precisa perder grande parte de sua velocidade ao redor do Sol. A sonda BepiColombo se aproximando de Mercúrio.

© ESA Desde seu lançamento, em outubro de 2018, a BepiColombo realizou nove sobrevoos planetários. Essas passagens permitiram modificar gradualmente sua trajetória usando a gravidade dos planetas. Um sistema de propulsão elétrica alimentado por painéis solares também contribuiu para a viagem.

Uma manobra interrompida Em 21 de novembro, os motores da sonda deveriam funcionar por 37 minutos. No entanto, uma falha de software interrompeu seu funcionamento e acionou o modo de segurança. As equipes confirmaram em seguida que Mercúrio havia capturado a BepiColombo. A nave agora completa uma volta ao redor do planeta em 75 horas, em vez das 58 horas previstas inicialmente. Esse sucesso se deve, em especial, à trajetória escolhida. A BepiColombo chegou devagar o suficiente para permitir a captura gravitacional com uma frenagem limitada. Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), essa técnica é inédita ao redor de outro planeta. Ela já havia sido usada para chegar à Lua. A sonda BepiColombo com seu módulo de transferência, antes da separação.

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