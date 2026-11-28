Oito anos de viagem e quase dez bilhões de quilômetros foram necessários para chegar a Mercúrio. Em 21 de novembro de 2026, a missão europeia e japonesa BepiColombo alcançou uma etapa decisiva, apesar de um incidente informático.
Um planeta difícil de alcançar
Mercúrio fica mais perto do Sol do que a Terra. Para chegar a esse planeta, uma nave precisa perder grande parte de sua velocidade ao redor do Sol.
Desde seu lançamento, em outubro de 2018, a BepiColombo realizou nove sobrevoos planetários. Essas passagens permitiram modificar gradualmente sua trajetória usando a gravidade dos planetas. Um sistema de propulsão elétrica alimentado por painéis solares também contribuiu para a viagem.
Uma manobra interrompida
Em 21 de novembro, os motores da sonda deveriam funcionar por 37 minutos. No entanto, uma falha de software interrompeu seu funcionamento e acionou o modo de segurança.
As equipes confirmaram em seguida que Mercúrio havia capturado a BepiColombo. A nave agora completa uma volta ao redor do planeta em 75 horas, em vez das 58 horas previstas inicialmente.
Esse sucesso se deve, em especial, à trajetória escolhida. A BepiColombo chegou devagar o suficiente para permitir a captura gravitacional com uma frenagem limitada. Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), essa técnica é inédita ao redor de outro planeta. Ela já havia sido usada para chegar à Lua.
Duas sondas ao redor de Mercúrio
Os engenheiros vão adaptar as próximas manobras a essa nova órbita, sem acionar os motores novamente. A separação das duas sondas científicas continua prevista para os dias 9 e 10 de dezembro.
A sonda europeia MPO estudará, entre outros aspectos, a superfície e a estrutura interna de Mercúrio. Sua equivalente japonesa, Mio, examinará o campo magnético do planeta e suas interações com as partículas emitidas pelo Sol.
As observações científicas devem começar em abril de 2027. A presença simultânea de duas naves permitirá estudar os fenômenos que ocorrem ao redor de Mercúrio a partir de duas posições diferentes.