Eine seltsame Anomalie tritt genau jede Minute in Stromnetzen auf, die durch Ozeane voneinander getrennt sind.

Seit Jahren zeichnen Messgeräte eine kleine Schwankung auf, die mit erstaunlicher Regelmäßigkeit wiederkehrt. Sie tritt in mehreren Stromnetzen auf, unter anderem in Europa, Amerika und Australien. Diese Anlagen sind jedoch nicht miteinander verbunden. Deutsche Forscher haben das Signal zurückverfolgt.

Um diese Anomalie zu verstehen, muss man wissen, dass das Stromnetz fast genau so viel Strom erzeugen muss, wie seine Nutzer verbrauchen. Steigt die Nachfrage plötzlich an, sinkt die Netzfrequenz leicht. In Europa liegt sie normalerweise bei etwa 50 Hertz, also 50 Schwingungen pro Sekunde. Die Netzbetreiber überwachen diese kleinen Schwankungen ständig.

Normalerweise schalten sich Geräte zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein und aus. Doch hier tritt der Rückgang alle 60 Sekunden mit bemerkenswerter Genauigkeit wieder auf. Dieser Rhythmus brachte die Wissenschaftler auf Maschinen, die von einer Uhr gesteuert werden. Nun galt es noch herauszufinden, um welche es sich unter den unzähligen an die Netze angeschlossenen Geräten handelte.

Das Team installierte an 80 Stellen eines deutschen Forschungszentrums in Jülich Messgeräte. Schnell zeichnete sich eine Spur ab: In Gebäuden mit Notstromanlagen zeigte sich derselbe Rhythmus. Diese Anlagen nutzen Batterien, um Geräte weiter mit Strom zu versorgen, wenn es zu einem Ausfall kommt, zum Beispiel in einem Rechenzentrum.

Manche Stromversorgungsanlagen überprüfen ihre Batterien automatisch zu Beginn jeder Minute. Diese Tests verursachen sehr kurze Anstiege des Stromverbrauchs. In einem einzelnen Gebäude fallen sie kaum ins Gewicht. Wenn jedoch viele Geräte ihre Tests gleichzeitig durchführen, können sich die Auswirkungen summieren.

Viele dieser Anlagen stellen ihre Uhren nach einer Referenzzeit. Ein Test, der für den Beginn jeder Minute programmiert ist, kann daher überall dort, wo sich solche Geräte befinden, nahezu gleichzeitig starten.

Die gemessenen Schwingungen sind derzeit zu gering, um eine unmittelbare Gefahr für die Stromversorgung darzustellen. Sie können jedoch manche Anlagen unnötig belasten. In Wasserkraftwerken können insbesondere die Turbinen kleinen Drehzahlschwankungen ausgesetzt sein, was zu ihrem Verschleiß beitragen kann.

Eine Lösung wird bereits untersucht: Die Tests sollen zufällig zeitversetzt statt alle gleichzeitig gestartet werden. Ein vom Team kontaktierter Hersteller hat sogar seine Software geändert, damit diese Prüfungen weniger regelmäßig stattfinden. Die Wissenschaftler müssen noch klären, ob auch andere Geräte, etwa Wärmepumpen, zu diesem Phänomen beitragen.