Huit années de voyage et près de dix milliards de kilomètres ont été nécessaires pour rejoindre Mercure. Le 21 novembre 2026, la mission européenne et japonaise BepiColombo a franchi une étape décisive, malgré un incident informatique.
Une planète difficile à atteindre
Mercure se trouve plus près du Soleil que la Terre. Pour rejoindre cette planète, un vaisseau doit perdre une grande partie de sa vitesse autour du Soleil.
Depuis son lancement en octobre 2018, BepiColombo a effectué neuf survols planétaires. Ces passages ont permis de modifier progressivement sa trajectoire en utilisant la gravité des planètes. Un système de propulsion électrique alimenté par des panneaux solaires a également contribué au voyage.
Une manœuvre interrompue
Le 21 novembre, les moteurs de la sonde devaient fonctionner durant 37 minutes. Pourtant, une défaillance logicielle a interrompu leur fonctionnement et déclenché le mode de sécurité.
Les équipes ont ensuite confirmé que Mercure avait bien capturé BepiColombo. L'engin effectue désormais un tour de la planète en 75 heures, contre 58 heures initialement prévues.
Cette réussite tient notamment à la trajectoire choisie. BepiColombo est arrivé suffisamment lentement pour permettre une capture gravitationnelle avec un freinage limité. Selon l'Agence spatiale européenne (ESA), cette technique constitue une première autour d'une autre planète. Elle avait déjà été employée pour atteindre la Lune.
Deux sondes autour de Mercure
Les ingénieurs vont adapter les prochaines manœuvres à cette nouvelle orbite, sans allumage supplémentaire des moteurs. La séparation des deux sondes scientifiques reste prévue pour les 9 et 10 décembre.
La sonde européenne MPO étudiera notamment la surface et la structure interne de Mercure. Son homologue japonaise Mio examinera le champ magnétique de la planète et ses interactions avec les particules émises par le Soleil.
Les observations scientifiques doivent commencer en avril 2027. La présence simultanée de deux engins permettra d'étudier les phénomènes qui se déroulent autour de Mercure depuis deux positions différentes.