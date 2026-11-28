Huit années de voyage et près de dix milliards de kilomètres ont été nécessaires pour rejoindre Mercure. Le 21 novembre 2026, la mission européenne et japonaise BepiColombo a franchi une étape décisive, malgré un incident informatique.

Une planète difficile à atteindre Mercure se trouve plus près du Soleil que la Terre. Pour rejoindre cette planète, un vaisseau doit perdre une grande partie de sa vitesse autour du Soleil. La sonde BepiColombo en approche de Mercure.

© ESA Depuis son lancement en octobre 2018, BepiColombo a effectué neuf survols planétaires. Ces passages ont permis de modifier progressivement sa trajectoire en utilisant la gravité des planètes. Un système de propulsion électrique alimenté par des panneaux solaires a également contribué au voyage.

Une manœuvre interrompue Le 21 novembre, les moteurs de la sonde devaient fonctionner durant 37 minutes. Pourtant, une défaillance logicielle a interrompu leur fonctionnement et déclenché le mode de sécurité. Les équipes ont ensuite confirmé que Mercure avait bien capturé BepiColombo. L'engin effectue désormais un tour de la planète en 75 heures, contre 58 heures initialement prévues. Cette réussite tient notamment à la trajectoire choisie. BepiColombo est arrivé suffisamment lentement pour permettre une capture gravitationnelle avec un freinage limité. Selon l'Agence spatiale européenne (ESA), cette technique constitue une première autour d'une autre planète. Elle avait déjà été employée pour atteindre la Lune. La sonde BepiColombo avec son module de transfert, avant la séparation.

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