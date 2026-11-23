Etwa 64 Lichtjahre von der Erde entfernt ist Beta Pictoris von einer weitläufigen Scheibe aus Staub und Trümmern umgeben. Dieser Stern ist etwa 20 Millionen Jahre alt und besitzt bereits Planeten. Astronomen vermuteten schon lange, dass eisige Körper durch seine Scheibe ziehen, konnten dort aber bislang kein Wassereis direkt nachweisen.

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat das nun geändert. Ein Team unter der Leitung von Sarah Betti analysierte das von Staub reflektierte Sternenlicht und entdeckte darin die Signaturen zweier gefrorener Stoffe: Wasser und Kohlendioxid. Die Ergebnisse wurden am 12. November 2026 in der Zeitschrift Science veröffentlicht.

Künstlerische Darstellung des Planetensystems Beta Pictoris mit seinem Stern, drei Riesenplaneten und seiner Trümmerscheibe. Die Planeten sind im Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Größe in diesem Maßstab vergrößert dargestellt.

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI).

Die Überraschung liegt vor allem in der Form dieses Eises. Auf der Erde sind die Moleküle in gefrorenem Wasser meist regelmäßig angeordnet. Bei Beta Pictoris ist das Eis fast vollständig „amorph“: Seine Moleküle sind ungeordnet. Der Anteil an kristallinem Eis dürfte weniger als 7 % betragen.

Eine solche Struktur kann entstehen, wenn sich Wasser unter extrem kalten Bedingungen ablagert. Damit sie unverändert bleibt, muss das Eis unter anderem sehr niedrige Temperaturen behalten – etwa -173 °C oder weniger.

Ein weiterer Hinweis: Das Kohlendioxid scheint nicht einfach eigene Körner zu bilden. Es dürfte eng mit dem Wassereis vermischt sein, etwa ein Molekül auf zehn Wassermoleküle. Diese Verbindung ähnelt bestimmten Eisarten, die in Kometen unseres Sonnensystems beobachtet wurden.

Die Forschenden ziehen daher einen besonders alten Ursprung in Betracht. Das Eis könnte sich in kalten Materiewolken zwischen den Sternen gebildet haben, noch bevor Beta Pictoris entstand, und später in die Körper eingebaut worden sein, die den Stern heute umgeben. Allerdings hat das Teleskop sein Alter nicht direkt gemessen. Seine Struktur liefert Hinweise, aber kein Herstellungsdatum.

Ein Rätsel bleibt: Warum findet sich dieser eisige Staub über einen großen Teil der Scheibe verteilt? Dem Team zufolge setzen häufige Kollisionen zwischen kleinen, eisreichen Körpern ständig neue Körner frei. Diese Produktion könnte den Verlust von Staub ausgleichen, der der Strahlung des Sterns ausgesetzt ist – ohne dass dafür eine einzelne, kürzlich erfolgte Kollision nötig wäre.

Die Beobachtungen lassen noch keine genaue Aussage darüber zu, wie sich der Anteil an kristallinem Eis mit der Entfernung zum Stern verändert. Der Vergleich mit anderen Scheiben um Sterne unterschiedlichen Alters könnte helfen, die Umwandlung dieser eisigen Materialien während der Entstehung von Planetensystemen nachzuvollziehen.