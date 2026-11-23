À environ 64 années-lumière de la Terre, Beta Pictoris est entourée d'un vaste disque de poussières et de débris. Cette étoile, âgée d'environ 20 millions d'années, possède déjà des planètes. Les astronomes soupçonnaient depuis longtemps que des corps glacés circulaient dans son disque, sans parvenir à détecter directement leur glace d'eau.

Le télescope spatial James-Webb vient de changer la donne. En analysant la lumière de l'étoile réfléchie par les poussières, une équipe dirigée par Sarah Betti a repéré les signatures de deux substances gelées : de l'eau et du dioxyde de carbone. Ces résultats ont été publiés dans la revue Science le 12 novembre 2026.

Vue d'artiste du système planétaire Beta Pictoris, avec son étoile, trois planètes géantes et son disque de débris. Les planètes sont représentées plus grandes que leur taille réelle à cette échelle.

Crédit : NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI).

La surprise vient surtout de la forme de cette glace. Sur Terre, l'eau gelée présente généralement une organisation régulière de ses molécules. Autour de Beta Pictoris, elle est presque entièrement « amorphe » : ses molécules sont disposées sans ordre régulier. La part de glace cristalline serait inférieure à 7 %.

Une telle structure peut apparaître lorsque l'eau se dépose dans des conditions de froid intense. Pour rester inchangée, elle doit notamment demeurer à des températures très basses, autour de -173 °C ou moins.

Autre indice : le dioxyde de carbone ne semble pas former simplement des grains séparés. Il serait intimement mélangé à la glace d'eau, à raison d'environ une molécule pour dix molécules d'eau. Cette association ressemble à certaines glaces observées dans les comètes de notre Système solaire.

Les chercheurs envisagent donc une origine particulièrement ancienne. La glace aurait pu se former dans les nuages froids de matière situés entre les étoiles, avant la naissance de Beta Pictoris, puis être intégrée aux corps qui entourent aujourd'hui l'astre. Attention toutefois : le télescope n'a pas mesuré directement son âge. Sa structure fournit des indices, pas une date de fabrication.

Reste une énigme : pourquoi retrouve-t-on ces poussières glacées sur une grande partie du disque ? Selon l'équipe, des collisions fréquentes entre petits corps riches en glace libéreraient continuellement de nouveaux grains. Cette production pourrait compenser la disparition de poussières exposées au rayonnement de l'étoile, sans nécessiter une collision unique et récente.

Les observations ne permettent pas encore de déterminer précisément comment la proportion de glace cristalline varie selon la distance à l'étoile. Comparer d'autres disques autour d'astres d'âges différents pourrait aider à suivre la transformation de ces matériaux glacés au cours de la formation des systèmes planétaires.