A cerca de 64 anos-luz da Terra, Beta Pictoris é cercada por um vasto disco de poeira e detritos. Essa estrela, com cerca de 20 milhões de anos, já tem planetas. Há muito tempo, os astrônomos suspeitavam que corpos gelados circulavam em seu disco, mas não conseguiam detectar diretamente o gelo de água.

O telescópio espacial James Webb acaba de mudar esse cenário. Ao analisar a luz da estrela refletida pela poeira, uma equipe liderada por Sarah Betti identificou as assinaturas de duas substâncias congeladas: água e dióxido de carbono. Os resultados foram publicados na revista Science em 12 de novembro de 2026.

Representação artística do sistema planetário Beta Pictoris, com sua estrela, três planetas gigantes e seu disco de detritos. Os planetas são representados maiores do que seriam nessa escala.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI).

A surpresa vem principalmente da forma desse gelo. Na Terra, a água congelada geralmente apresenta uma organização regular de suas moléculas. Ao redor de Beta Pictoris, ela é quase inteiramente «amorfa»: suas moléculas estão dispostas sem uma ordem regular. A proporção de gelo cristalino seria inferior a 7%.

Essa estrutura pode surgir quando a água se deposita em condições de frio intenso. Para permanecer inalterada, ela precisa, entre outras coisas, continuar em temperaturas muito baixas, em torno de -173 °C ou menos.

Outro indício: o dióxido de carbono não parece formar apenas grãos separados. Ele estaria intimamente misturado ao gelo de água, na proporção de cerca de uma molécula para cada dez moléculas de água. Essa combinação se assemelha a alguns tipos de gelo observados em cometas do nosso Sistema Solar.

Por isso, os pesquisadores consideram uma origem particularmente antiga. O gelo pode ter se formado nas nuvens frias de matéria entre as estrelas, antes do nascimento de Beta Pictoris, e depois ter sido incorporado aos corpos que hoje orbitam essa estrela. Mas há uma ressalva: o telescópio não mediu diretamente a idade do gelo. Sua estrutura fornece indícios, não uma data de formação.

Ainda resta um enigma: por que essa poeira gelada aparece em uma grande parte do disco? Segundo a equipe, colisões frequentes entre pequenos corpos ricos em gelo liberariam continuamente novos grãos. Essa produção poderia compensar o desaparecimento da poeira exposta à radiação da estrela, sem exigir uma colisão única e recente.

As observações ainda não permitem determinar com precisão como a proporção de gelo cristalino varia conforme a distância da estrela. Comparar outros discos ao redor de estrelas de diferentes idades poderia ajudar a acompanhar a transformação desses materiais gelados durante a formação dos sistemas planetários.