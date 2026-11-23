A unos 64 años luz de la Tierra, Beta Pictoris está rodeada por un vasto disco de polvo y escombros. Esta estrella, de unos 20 millones de años, ya tiene planetas. Desde hace tiempo, los astrónomos sospechaban que había cuerpos helados orbitando en su disco, pero no habían logrado detectar directamente su hielo de agua.

El telescopio espacial James Webb acaba de cambiar la situación. Al analizar la luz de la estrella reflejada por el polvo, un equipo dirigido por Sarah Betti detectó las señales de dos sustancias congeladas: agua y dióxido de carbono. Estos resultados se publicaron en la revista Science el 12 de noviembre de 2026.

Recreación artística del sistema planetario Beta Pictoris, con su estrella, tres planetas gigantes y su disco de escombros. Los planetas aparecen más grandes de lo que serían a esta escala.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI).

La sorpresa está, sobre todo, en la forma de este hielo. En la Tierra, el agua congelada suele presentar una disposición regular de sus moléculas. En torno a Beta Pictoris, es casi por completo «amorfo»: sus moléculas están dispuestas sin un orden regular. La proporción de hielo cristalino sería inferior al 7 %.

Esta estructura puede aparecer cuando el agua se deposita en condiciones de frío intenso. Para conservarse sin cambios, debe permanecer, en particular, a temperaturas muy bajas, de unos -173 °C o menos.

Otra pista: el dióxido de carbono no parece formar simplemente granos separados. Estaría íntimamente mezclado con el hielo de agua, en una proporción de aproximadamente una molécula por cada diez moléculas de agua. Esta combinación se parece a algunos hielos observados en los cometas de nuestro Sistema Solar.

Por ello, los investigadores contemplan un origen especialmente antiguo. El hielo podría haberse formado en las nubes frías de materia situadas entre las estrellas, antes del nacimiento de Beta Pictoris, y luego haberse incorporado a los cuerpos que hoy rodean al astro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el telescopio no midió directamente su edad. Su estructura aporta indicios, pero no una fecha de formación.

Queda una incógnita: ¿por qué se encuentra este polvo helado en una gran parte del disco? Según el equipo, las colisiones frecuentes entre cuerpos pequeños ricos en hielo liberarían continuamente nuevos granos. Esta producción podría compensar la desaparición del polvo expuesto a la radiación de la estrella, sin que haga falta una colisión única y reciente.

Las observaciones aún no permiten determinar con precisión cómo varía la proporción de hielo cristalino según la distancia a la estrella. Comparar otros discos alrededor de astros de distintas edades podría ayudar a seguir la transformación de estos materiales helados durante la formación de los sistemas planetarios.