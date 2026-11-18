Eine Behandlung gegen bestimmte Formen von Bluthochdruck könnte noch lange nach der letzten Einnahme wirken.

Für viele Menschen erfordert ein zu hoher Blutdruck die regelmäßige Einnahme von Medikamenten. Aber nicht alle Formen von Bluthochdruck haben dieselbe Ursache. Ein von der Queen Mary University of London geleitetes Team beobachtete bei Patienten mit einer besonderen Form, die mit der übermäßigen Produktion eines Hormons zusammenhängt, eine anhaltende Verbesserung.

Messung des Blutdrucks bei einem Patienten.

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Dieses Hormon, das Aldosteron genannt wird, hilft den Nieren normalerweise dabei, die im Körper zurückgehaltene Salzmenge zu regulieren. Wird es in zu großer Menge produziert, halten die Nieren mehr Salz und Wasser zurück. Dadurch steigt der Druck, den das Blut auf die Wände der Arterien ausübt. Diese Erkrankung wird primärer Aldosteronismus genannt.

Sie soll an etwa 5 bis 10 % der Fälle von Bluthochdruck beteiligt sein. Bei manchen Menschen produzieren kleine, gutartige Knoten in den oberhalb der Nieren liegenden Drüsen zu viel Aldosteron. Eine Operation kann diese Quelle manchmal beseitigen, ist aber nicht für alle Situationen geeignet.

Die Forschenden untersuchten einen anderen Ansatz: Die Produktion dieses Hormons über mehrere Monate mithilfe eines Medikaments zu bremsen. Die Behandlung wirkt auf einen Stoff, den der Körper zur Herstellung von Aldosteron benötigt. Vierzehn Patienten, die in acht US-amerikanischen Zentren betreut wurden, hatten diese Medikamentenklasse sechs bis zwölf Monate lang erhalten.

Das Erstaunlichste zeigte sich nach dem Absetzen der Behandlung. Bei den bis zu zwei Jahre später durchgeführten Kontrollen lag ein Blutwert, der die übermäßige Aldosteronproduktion anzeigt, weiterhin etwa 99 % unter seinem Ausgangswert. Auch der Blutdruck war im Durchschnitt um etwa 25 mmHg beim oberen Wert gesunken.

Bei fast einem Viertel der Teilnehmenden war der Blutdruck sogar ohne ein weiteres blutdrucksenkendes Medikament normal. Die Ergebnisse beziehen sich allerdings auf eine kleine Gruppe mit im Rahmen der Versorgung durchgeführten Nachbeobachtungen und betreffen nicht die anderen Ursachen von Bluthochdruck.

Warum könnte die Wirkung anhalten? Ältere Experimente an Mäusen hatten gezeigt, dass die Unterdrückung eines für die Herstellung von Aldosteron notwendigen Mechanismus zum Verschwinden bestimmter produzierender Zellen führte. Die Forschenden fragen sich, ob eine länger andauernde Blockade durch ein Medikament beim Menschen eine vergleichbare Veränderung auslösen könnte. Diese Erklärung muss noch nachgewiesen werden.

Eine größere klinische Studie namens ELIXIR soll nun untersuchen, wie lange diese Verbesserung anhält. Sie sieht außerdem Untersuchungen vor, mit denen die betroffenen Drüsen beobachtet und die Vorgänge in den hormonproduzierenden Zellen erforscht werden sollen.