Sein Name ist Capotauro. Auf Aufnahmen des Weltraumteleskops James-Webb entdeckt, hatte dieses Objekt die Astronomen durch sein ganz besonderes Licht verblüfft. Eine erste Interpretation ordnete es einer Zeit zu, in der das Universum erst etwa 100 Millionen Jahre alt war. Hätte sich diese Spur bestätigt, wäre es eine der ältesten jemals beobachteten Galaxien gewesen.

Ein von F.-Y. F. Liu von der Universität Edinburgh geleitetes Team verglich Beobachtungen, die etwa dreieinhalb Jahre auseinanderlagen. Die ersten stammten aus dem Dezember 2022, die folgenden aus dem Juni 2026. Ein Detail veränderte daraufhin die gesamte Geschichte.

Künstlerische Darstellung eines rötlich-braunen Zwergs mit hellen Wolkenbändern vor einem Sternenhimmel.

Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech.

Capotauro hatte sich im Vergleich zu den Objekten bewegt, die auf den Aufnahmen als Referenzpunkte dienten. Die gemessene Bewegung ist winzig und deutlich geringer, als das Auge am Himmel erkennen könnte. Dennoch bestätigten die Forschenden sie, indem sie die Position des Objekts mit der von 68 Referenzquellen verglichen. Eine so weit entfernte Galaxie hätte diese scheinbare Bewegung nicht gezeigt.

In Wirklichkeit handelt es sich um ein nahes Objekt in unserer eigenen Galaxie.

Doch wie kann man eine weit entfernte Galaxie mit einem Objekt verwechseln, das sich in unserer eigenen Milchstraße befindet? James-Webb beobachtet unter anderem Licht, das für unsere Augen unsichtbar ist: Infrarotlicht. Ein sehr weit entferntes Objekt kann auf diesen Aufnahmen ein besonderes Licht zeigen. Ein sehr kalter, viel näher gelegener Himmelskörper kann ein ähnliches Ergebnis erzeugen (siehe das Kapitel am Ende des Artikels).

Bei dem neu identifizierten Objekt handelt es sich um einen Braunen Zwerg. Es ist ein Körper, der auf ähnliche Weise wie ein Stern entsteht, aber zu leicht ist, um die Reaktionen, die die Sonne zum Leuchten bringen, dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ein Brauner Zwerg gibt hauptsächlich Wärme ab. Das erklärt, warum ein für Infrarotlicht empfindliches Teleskop ihn aufspüren kann.

Die Messungen weisen auf eine Temperatur von etwa 77 °C hin. Das fühlt sich bei einer Berührung warm an, ist für einen Himmelskörper jedoch sehr kalt. Die geschätzte Entfernung beträgt etwa 2.400 Lichtjahre. Damit wäre Capotauro einer der am weitesten entfernten Braunen Zwerge dieser Art, die jemals entdeckt wurden.

Diese Entfernung bleibt jedoch eine Schätzung, die durch den Vergleich seines Lichts mit dem bereits bekannter Objekte ermittelt wurde. Die beobachtete Bewegung ermöglicht es trotzdem, die Annahme einer weit entfernten Galaxie auszuschließen, ohne alle seine Eigenschaften genau bestimmen zu können.

Eine neue Beobachtungsreihe könnte eine direkte Messung seiner Entfernung ermöglichen. Indem sie die Positionsveränderung verfolgen, während sich der Blickwinkel des Teleskops verändert, könnten die Astronomen Capotauro genauer einordnen. Dieselbe Methode wird auch dabei helfen, andere Objekte zu überprüfen, die als Galaxien aus der Frühzeit des Universums vorgestellt wurden.