Um tratamento para certos casos de hipertensão pode continuar agindo muito tempo após a última dose.

Para muitas pessoas, uma pressão arterial alta demais exige medicamentos tomados regularmente. Mas nem todos os casos de hipertensão têm a mesma origem. Uma equipe liderada pela Queen Mary University of London observou uma melhora duradoura em pacientes com uma forma específica da doença, relacionada à produção excessiva de um hormônio.

Medição da pressão arterial de um paciente.

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Esse hormônio, chamado aldosterona, normalmente ajuda os rins a regular a quantidade de sal retida no corpo. Quando é produzido em excesso, os rins retêm mais sal e água. A pressão exercida pelo sangue sobre as paredes das artérias aumenta. Essa doença é chamada de aldosteronismo primário.

Estima-se que ela esteja envolvida em cerca de 5% a 10% dos casos de hipertensão. Em algumas pessoas, pequenos nódulos não cancerosos das glândulas localizadas acima dos rins produzem aldosterona em excesso. Uma cirurgia pode às vezes eliminar essa fonte, mas não é adequada para todas as situações.

Os pesquisadores estudaram outra abordagem: interromper durante vários meses a produção desse hormônio com a ajuda de um medicamento. O tratamento atua sobre uma substância de que o organismo precisa para produzir aldosterona. Quatorze pacientes, acompanhados em oito centros americanos, haviam recebido essa classe de medicamentos durante seis a doze meses.

O mais surpreendente surgiu após a interrupção do tratamento. Nos controles realizados até dois anos mais tarde, um indicador sanguíneo da produção excessiva de aldosterona permanecia cerca de 99% abaixo do valor inicial. A pressão arterial também havia diminuído, em média, cerca de 25 mmHg no valor superior.

Quase um quarto dos participantes apresentava inclusive pressão arterial normal sem outro medicamento contra a hipertensão. No entanto, os resultados se referem a um grupo pequeno, com acompanhamentos realizados no contexto dos cuidados de saúde, e não abrangem outras causas de hipertensão.

Por que o efeito poderia durar? Experimentos antigos em camundongos haviam mostrado que a eliminação de um mecanismo necessário à produção de aldosterona levava ao desaparecimento de certas células produtoras. Os pesquisadores se perguntam se um bloqueio prolongado por medicamento poderia provocar uma mudança semelhante em seres humanos. Essa explicação ainda precisa ser comprovada.

Um ensaio clínico mais amplo, chamado ELIXIR, deverá agora testar a duração dessa melhora. Ele também prevê exames para observar as glândulas envolvidas e investigar o que acontece com as células que produzem o hormônio.