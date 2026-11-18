Un traitement contre certaines hypertensions pourrait continuer d'agir longtemps après la dernière prise.

Pour beaucoup de personnes, une pression artérielle trop élevée nécessite des médicaments à prendre régulièrement. Mais toutes les hypertensions n'ont pas la même origine. Une équipe menée par l'université Queen Mary de Londres a observé une amélioration durable chez des patients atteints d'une forme particulière, liée à la production excessive d'une hormone.

Mesure de la tension d'un patient.

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Cette hormone, appelée aldostérone, aide normalement les reins à régler la quantité de sel conservée dans le corps. Lorsqu'elle est produite en trop grande quantité, les reins retiennent davantage de sel et d'eau. La pression exercée par le sang sur les parois des artères augmente alors. Cette maladie porte le nom d'aldostéronisme primaire.

Elle serait impliquée dans environ 5 à 10 % des cas d'hypertension. Chez certaines personnes, de petits nodules non cancéreux des glandes situées au-dessus des reins produisent trop d'aldostérone. Une opération peut parfois supprimer cette source, mais elle n'est pas adaptée à toutes les situations.

Les chercheurs ont étudié une autre approche : freiner pendant plusieurs mois la fabrication de cette hormone grâce à un médicament. Le traitement agit sur une substance dont l'organisme a besoin pour produire l'aldostérone. Quatorze patients, suivis dans huit centres américains, avaient reçu cette classe de médicaments pendant six à douze mois.

Le plus étonnant est apparu après l'arrêt du traitement. Lors des contrôles effectués jusqu'à deux ans plus tard, un indicateur sanguin de la production excessive d'aldostérone restait environ 99 % inférieur à sa valeur initiale. La pression artérielle avait également baissé, en moyenne, d'environ 25 mmHg pour la valeur supérieure.

Près d'un quart des participants présentaient même une pression artérielle normale sans autre médicament contre l'hypertension. Les résultats portent toutefois sur un petit groupe, avec des suivis réalisés dans le cadre des soins, et ne concernent pas les autres causes d'hypertension.

Pourquoi l'effet pourrait-il durer ? Des expériences anciennes chez la souris avaient montré que la suppression d'un mécanisme nécessaire à la fabrication de l'aldostérone entraînait la disparition de certaines cellules productrices. Les chercheurs se demandent si un blocage prolongé par médicament pourrait provoquer un changement comparable chez l'être humain. Cette explication reste à démontrer.

Un essai clinique plus vaste, baptisé ELIXIR, doit désormais tester la durée de cette amélioration. Il prévoit aussi des examens permettant d'observer les glandes concernées et de rechercher ce qui arrive aux cellules produisant l'hormone.