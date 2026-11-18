Un tratamiento contra ciertos tipos de hipertensión podría seguir actuando mucho tiempo después de la última toma.

Para muchas personas, una presión arterial demasiado alta requiere medicamentos que deben tomarse con regularidad. Pero no todas las hipertensiones tienen el mismo origen. Un equipo dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres observó una mejoría duradera en pacientes con una forma particular, relacionada con la producción excesiva de una hormona.

Medición de la presión arterial de un paciente.

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Esta hormona, llamada aldosterona, normalmente ayuda a los riñones a regular la cantidad de sal que se conserva en el organismo. Cuando se produce en exceso, los riñones retienen más sal y agua. La presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias aumenta entonces. Esta enfermedad se denomina aldosteronismo primario.

Estaría implicada en aproximadamente entre el 5 y el 10 % de los casos de hipertensión. En algunas personas, pequeños nódulos no cancerosos de las glándulas situadas encima de los riñones producen demasiada aldosterona. Una operación puede eliminar a veces esta fuente, pero no es adecuada para todas las situaciones.

Los investigadores estudiaron otro enfoque: frenar durante varios meses la producción de esta hormona mediante un medicamento. El tratamiento actúa sobre una sustancia que el organismo necesita para producir aldosterona. Catorce pacientes, seguidos en ocho centros estadounidenses, habían recibido esta clase de medicamentos durante entre seis y doce meses.

Lo más sorprendente apareció después de interrumpir el tratamiento. En los controles realizados hasta dos años más tarde, un indicador sanguíneo de la producción excesiva de aldosterona seguía siendo aproximadamente un 99 % inferior a su valor inicial. La presión arterial también había disminuido, de media, unos 25 mmHg en el valor superior.

Casi una cuarta parte de los participantes presentaba incluso una presión arterial normal sin ningún otro medicamento contra la hipertensión. Sin embargo, los resultados corresponden a un grupo pequeño, con seguimientos realizados en el marco de la atención médica, y no se refieren a las demás causas de hipertensión.

¿Por qué podría durar el efecto? Antiguos experimentos con ratones habían demostrado que la supresión de un mecanismo necesario para fabricar aldosterona provocaba la desaparición de ciertas células productoras. Los investigadores se preguntan si un bloqueo prolongado mediante medicamentos podría provocar un cambio comparable en el ser humano. Esta explicación aún debe demostrarse.

Ahora, un ensayo clínico más amplio, denominado ELIXIR, debe evaluar la duración de esta mejoría. También prevé exámenes que permitan observar las glándulas afectadas y averiguar qué les ocurre a las células que producen la hormona.