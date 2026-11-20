Fast 2.800 Jahre lang erhaltene Haare haben in einem Grab in Sibirien eine unerwartete Praxis enthüllt.

Im Zentrum dieses Grabes entdeckten Archäologen rund 1.000 Cannabissamen. Das Grab gehörte bedeutenden Mitgliedern der skythischen Gesellschaft, einem Reitervolk, das die weiten Ebenen Eurasiens bewohnte.

Doch das Vorhandensein von Samen reicht nicht aus, um zu beweisen, dass diese Pflanze wie heute konsumiert wurde. Cannabis konnte tatsächlich mehrere Verwendungszwecke haben.

Seine Fasern konnten insbesondere zur Herstellung von Materialien dienen, und seine Samen konnten anderweitig genutzt werden. Um Gewissheit zu erlangen, untersuchten die Forschenden eine weitere Entdeckung in der Grabkammer: erhaltene menschliche Haare.

Diese Haare enthielten chemische Spuren, die mit aus Cannabis stammenden Substanzen vereinbar waren. Mehrere Proben zeigten insbesondere ein Signal, das Cannabinol entsprach. Diese Substanz kann entstehen, wenn sich THC, die für die wichtigsten berauschenden Wirkungen von Cannabis verantwortliche Verbindung, im Laufe der Zeit verändert. Schwächere Signale waren ebenfalls mit THC selbst vereinbar.

Das stärkt die Hypothese eines Cannabiskonsums bei Bestattungszeremonien.

Um die Entdeckung zu datieren, analysierte das von Gino Caspari von der Universität Bern geleitete Team direkt sechs Samen. Es verwendete Kohlenstoff 14, eine Methode, mit der sich das Alter einst lebender Materialien schätzen lässt. Die Ergebnisse datieren ihre Ablagerung auf den Beginn des 8. Jahrhunderts v. Chr., also vor etwa 2.800 Jahren.

Auch der Kontext der Entdeckung ist bemerkenswert. Die Ausgrabungen förderten zahlreiche geopferte Pferde rund um dieses Grabmonument sowie verstreute menschliche Knochen zutage. Diese Elemente zeigen, dass die Bestattungen von bedeutenden Zeremonien begleitet sein konnten. Sie erlauben jedoch nicht, die genaue Rolle von Cannabis in diesen Bräuchen zu rekonstruieren.

Eine Frage bleibt offen: Wie wurde die Pflanze konsumiert? Die Haare lassen nicht erkennen, ob ihre Substanzen inhaliert oder geschluckt wurden, und auch nicht, in welcher Menge. Die Analysen geben zudem keinen Aufschluss über den THC-Gehalt der Pflanzen jener Zeit.

Die Forschenden setzen ihre Untersuchungen an den Pflanzenresten nun fort. Sie haben begonnen, deren DNA zu analysieren, also die Materie, die die Erbinformationen von Lebewesen trägt. Ihre gute Erhaltung könnte es ermöglichen zu bestimmen, wie sich Cannabis verbreitete und zu welcher Zeit Menschen begonnen haben, es anzubauen.