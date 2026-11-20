Cabelos preservados por quase 2.800 anos revelaram uma prática inesperada em uma tumba na Sibéria.

No centro dessa sepultura, os arqueólogos descobriram cerca de 1.000 sementes de cannabis. A tumba pertencia a membros importantes da sociedade cita, um povo de cavaleiros que ocupava as grandes planícies da Eurásia.

Mas a presença de sementes não basta para provar que essa planta era consumida como hoje. A cannabis podia, de fato, ter vários usos.

Suas fibras podiam ser usadas, por exemplo, para fabricar materiais, e suas sementes podiam ser aproveitadas de outras formas. Para esclarecer a questão, os pesquisadores examinaram outra descoberta feita na câmara funerária: cabelos humanos preservados.

Esses cabelos continham vestígios químicos compatíveis com substâncias derivadas da cannabis. Várias amostras apresentavam, em particular, um sinal correspondente ao canabinol. Essa substância pode surgir quando o THC, o composto responsável pelos principais efeitos intoxicantes da cannabis, se transforma com o tempo. Sinais mais fracos também eram compatíveis com o próprio THC.

Isso reforça a hipótese de que a cannabis era consumida em cerimônias funerárias.

Para datar a descoberta, a equipe liderada por Gino Caspari, da Universidade de Berna, analisou diretamente seis sementes. Ela utilizou o carbono 14, um método que permite estimar a idade de materiais que um dia estiveram vivos. Os resultados situam seu depósito no início do século VIII antes da nossa era, ou seja, há cerca de 2.800 anos.

O contexto da descoberta também é notável. As escavações revelaram muitos cavalos sacrificados ao redor desse monumento funerário, além de ossos humanos espalhados. Esses elementos mostram que os funerais podiam ser acompanhados por cerimônias importantes. No entanto, eles não permitem reconstituir precisamente o papel da cannabis nessas práticas.

Uma pergunta permanece: como a planta era consumida? Os cabelos não permitem saber se suas substâncias foram inaladas ou ingeridas, nem em que quantidade. As análises também não indicam o teor de THC das plantas daquela época.

Os pesquisadores agora continuam suas investigações sobre os restos vegetais. Eles começaram a analisar seu DNA, a matéria que contém as informações hereditárias dos seres vivos. Sua boa conservação pode permitir determinar como a cannabis se espalhou e em que época os seres humanos começaram a cultivá-la.