Unos cabellos conservados durante casi 2.800 años han revelado una práctica inesperada en una tumba de Siberia.

En el corazón de esta sepultura, los arqueólogos descubrieron alrededor de 1.000 semillas de cannabis. La tumba pertenecía a miembros importantes de la sociedad escita, un pueblo de jinetes que ocupaba las grandes llanuras de Eurasia.

Pero la presencia de semillas no basta para demostrar que esta planta se consumía como hoy. En efecto, el cannabis podía tener varios usos.

Sus fibras podían servir, en particular, para fabricar materiales, y sus semillas podían aprovecharse de otra manera. Para salir de dudas, los investigadores examinaron otro hallazgo realizado en la cámara funeraria: unos cabellos humanos conservados.

Estos cabellos contenían rastros químicos compatibles con sustancias derivadas del cannabis. Varias muestras presentaban, en particular, una señal correspondiente al cannabinol. Esta sustancia puede aparecer cuando el THC, el compuesto responsable de los principales efectos intoxicantes del cannabis, se transforma con el tiempo. También se detectaron señales más débiles compatibles con el propio THC.

Esto refuerza la hipótesis de un consumo de cannabis durante ceremonias funerarias.

Para fechar el hallazgo, el equipo dirigido por Gino Caspari, de la Universidad de Berna, analizó directamente seis semillas. Utilizó el carbono 14, un método que permite estimar la antigüedad de materiales que alguna vez estuvieron vivos. Los resultados sitúan su depósito a comienzos del siglo VIII antes de nuestra era, es decir, hace unos 2.800 años.

El contexto del descubrimiento también es notable. Las excavaciones revelaron numerosos caballos sacrificados alrededor de este monumento funerario, así como restos humanos dispersos. Estos elementos muestran que los funerales podían estar acompañados de ceremonias importantes. Sin embargo, no permiten reconstruir con precisión el papel del cannabis en estas prácticas.

Queda una pregunta: ¿cómo se consumía la planta? Los cabellos no permiten saber si sus sustancias fueron inhaladas o ingeridas, ni en qué cantidad. Los análisis tampoco indican el contenido de THC de las plantas de aquella época.

Los investigadores continúan ahora sus estudios sobre los restos vegetales. Han comenzado a analizar su ADN, la materia que contiene la información hereditaria de los seres vivos. Su buena conservación podría permitir determinar cómo se propagó el cannabis y en qué época empezaron los seres humanos a cultivarlo.