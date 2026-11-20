Des cheveux conservés pendant près de 2 800 ans viennent de révéler une pratique inattendue dans une tombe de Sibérie.

Au cœur de cette sépulture, les archéologues ont découvert environ 1 000 graines de cannabis. La tombe appartenait à des membres importants de la société scythe, un peuple de cavaliers qui occupait les grandes plaines d'Eurasie.

Graines de cannabis photographiées sur un fond blanc.

Crédit : Rickproser / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Mais la présence de graines ne suffit pas à prouver que cette plante était consommée comme aujourd'hui. Le cannabis pouvait en effet avoir plusieurs usages.

Ses fibres pouvaient notamment servir à fabriquer des matériaux, et ses graines pouvaient être exploitées autrement. Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont examiné une autre découverte faite dans la chambre funéraire : des cheveux humains préservés.

Ces cheveux renfermaient des traces chimiques compatibles avec des substances issues du cannabis. Plusieurs échantillons présentaient notamment un signal correspondant au cannabinol. Cette substance peut apparaître lorsque le THC, le composé responsable des principaux effets intoxicants du cannabis, se transforme avec le temps. Des signaux plus faibles étaient également compatibles avec le THC lui-même.

Cela renforce l'hypothèse d'une consommation de cannabis dans des cérémonies funéraires.

Pour dater la découverte, l'équipe dirigée par Gino Caspari, de l'Université de Berne, a analysé directement six graines. Elle a utilisé le carbone 14, une méthode permettant d'estimer l'âge de matières autrefois vivantes. Les résultats situent leur dépôt au début du VIIIe siècle avant notre ère, soit il y a environ 2 800 ans.

Le cadre de la découverte est lui aussi remarquable. Les fouilles ont révélé de nombreux chevaux sacrifiés autour de ce monument funéraire, ainsi que des ossements humains dispersés. Ces éléments montrent que les funérailles pouvaient s'accompagner de cérémonies importantes. Ils ne permettent toutefois pas de reconstituer précisément la place du cannabis dans ces pratiques.

Une question demeure : comment la plante était-elle consommée ? Les cheveux ne permettent pas de savoir si ses substances ont été inhalées ou avalées, ni en quelle quantité. Les analyses ne donnent pas non plus la teneur en THC des plantes de l'époque.

Les chercheurs poursuivent maintenant leurs investigations sur les restes végétaux. Ils ont commencé à analyser leur ADN, la matière qui porte les informations héréditaires des êtres vivants. Sa bonne conservation pourrait permettre de déterminer comment le cannabis s'est répandu et à quelle époque les humains ont commencé à le cultiver.