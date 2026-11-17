Su nombre es Capotauro. Detectado en imágenes del telescopio espacial James-Webb, este objeto había intrigado a los astrónomos por su luz tan particular. Una primera interpretación lo situaba en una época en la que el universo apenas tenía unos 100 millones de años. Si esta hipótesis se hubiera confirmado, habría figurado entre las galaxias más antiguas jamás observadas.

Un equipo dirigido por F.-Y. F. Liu, de la Universidad de Edimburgo, comparó observaciones tomadas con unos tres años y medio de diferencia. Las primeras correspondían a diciembre de 2022 y las siguientes, a junio de 2026. Entonces, un detalle cambió toda la historia.

Representación artística de una enana marrón rojiza con brillantes bandas de nubes, sobre un fondo de cielo estrellado.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Capotauro se había desplazado con respecto a los objetos utilizados como referencia en las imágenes. El desplazamiento medido es minúsculo, muy inferior a lo que el ojo podría distinguir en el cielo. Sin embargo, los investigadores lo confirmaron comparando su posición con la de 68 fuentes de referencia. Una galaxia tan distante no habría mostrado este movimiento aparente.

En realidad, se trata de un objeto cercano, situado en nuestra propia galaxia.

Pero ¿cómo se puede confundir una galaxia lejana con un objeto situado en nuestra propia Vía Láctea? James-Webb observa, entre otras cosas, una luz invisible para nuestros ojos: el infrarrojo. Un objeto muy lejano puede presentar una luz particular en estas imágenes. Un astro muy frío y mucho más cercano puede producir un resultado parecido (véase el capítulo al final del artículo).

El nuevo objeto identificado es una enana marrón. Se trata de un cuerpo formado de manera similar a una estrella, pero demasiado ligero para mantener durante mucho tiempo las reacciones que hacen brillar al Sol. Una enana marrón emite sobre todo calor, lo que explica por qué un telescopio sensible al infrarrojo puede detectarla.

Las mediciones indican una temperatura cercana a 77 °C. Puede parecer caliente al tacto, pero es muy frío para un astro. La distancia estimada es de unos 2.400 años luz. Capotauro sería así una de las enanas marrones de este tipo más lejanas jamás detectadas.

Esta distancia sigue siendo una estimación, obtenida al comparar su luz con la de objetos ya conocidos. El movimiento observado permite aun así descartar la hipótesis de una galaxia lejana, sin determinar con precisión todas sus características.

Una nueva serie de observaciones podría permitir medir directamente su distancia. Al seguir su cambio de posición cuando evoluciona el punto de vista del telescopio, los astrónomos podrían situar mejor a Capotauro. El mismo método también ayudaría a verificar otros objetos presentados como galaxias de los primeros tiempos del universo.