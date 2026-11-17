Seu nome é Capotauro. Identificado em imagens do telescópio espacial James-Webb, esse objeto havia intrigado os astrônomos por sua luz muito peculiar. Uma primeira interpretação o situava em uma época em que o Universo tinha apenas cerca de 100 milhões de anos. Se essa hipótese tivesse sido confirmada, ele estaria entre as galáxias mais antigas já observadas.

Uma equipe liderada por F.-Y. F. Liu, da Universidade de Edimburgo, comparou observações feitas com cerca de três anos e meio de intervalo. As primeiras datavam de dezembro de 2022; as seguintes, de junho de 2026. Então, um detalhe mudou toda a história.

Representação artística de uma anã marrom avermelhada com faixas de nuvens brilhantes, sobre um fundo de céu estrelado.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Capotauro havia se movido em relação aos objetos usados como referências nas imagens. O deslocamento medido é minúsculo, muito inferior ao que o olho poderia distinguir no céu. Ainda assim, os pesquisadores o confirmaram comparando sua posição com a de 68 fontes de referência. Uma galáxia tão distante não teria apresentado esse movimento aparente.

Na realidade, trata-se de um objeto próximo, situado em nossa própria galáxia.

Mas como confundir uma galáxia distante com um objeto situado em nossa própria Via Láctea? O James-Webb observa, entre outras coisas, uma luz invisível aos nossos olhos: o infravermelho. Um objeto muito distante pode apresentar uma luz peculiar nessas imagens. Um astro muito frio e muito mais próximo pode produzir um resultado semelhante (ver o capítulo no final do artigo).

O novo objeto identificado é uma anã marrom. Trata-se de um corpo formado como uma estrela, mas leve demais para manter por muito tempo as reações que fazem o Sol brilhar. Uma anã marrom emite principalmente calor, o que explica por que um telescópio sensível ao infravermelho pode detectá-la.

As medições indicam uma temperatura próxima de 77 °C. Isso parece quente ao toque, mas é muito frio para um astro. A distância estimada chega a cerca de 2 400 anos-luz. Capotauro seria, assim, uma das anãs marrons desse tipo mais distantes já detectadas.

Essa distância, contudo, continua sendo uma estimativa, obtida comparando sua luz com a de objetos já conhecidos. O movimento observado permite, ainda assim, descartar a hipótese de uma galáxia distante, sem determinar precisamente todas as suas características.

Uma nova série de observações poderia permitir medir diretamente sua distância. Ao acompanhar sua mudança de posição enquanto o ponto de vista do telescópio se altera, os astrônomos poderiam localizar melhor Capotauro. O mesmo método também ajudará a verificar outros objetos apresentados como galáxias dos primórdios do Universo.