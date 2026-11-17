Son nom est Capotauro. Repéré sur des images du télescope spatial James-Webb, cet objet avait intrigué les astronomes par sa lumière très particulière. Une première interprétation le plaçait à une époque où l'Univers n'avait qu'environ 100 millions d'années. Si cette piste avait été confirmée, il aurait compté parmi les galaxies les plus anciennes jamais observées.

Une équipe menée par F.-Y. F. Liu, de l'université d'Édimbourg, a comparé des observations prises à environ trois ans et demi d'intervalle. Les premières dataient de décembre 2022, les suivantes de juin 2026. Un détail a alors changé toute l'histoire.

Vue d'artiste d'une naine brune rougeâtre présentant des bandes nuageuses lumineuses, sur fond de ciel étoilé.

Crédit : NASA/JPL-Caltech.

Capotauro avait bougé par rapport aux objets servant de repères dans les images. Le déplacement mesuré est minuscule, bien inférieur à ce que l'œil pourrait distinguer dans le ciel. Pourtant, les chercheurs l'ont confirmé en comparant sa position à celle de 68 sources de référence. Une galaxie aussi éloignée n'aurait pas montré ce mouvement apparent.

Il s'agit en réalité d'un objet proche, situé dans notre propre galaxie.

Mais comment confondre une galaxie lointaine avec un objet situé dans notre propre Voie lactée ? James-Webb observe notamment une lumière invisible à nos yeux, l'infrarouge. Un objet très éloigné peut présenter une lumière particulière dans ces images. Un astre très froid, beaucoup plus proche, peut produire un résultat y ressemblant (voir chapitre en fin d'article).

Le nouvel objet identifié est une naine brune. Il s'agit d'un corps formé à la manière d'une étoile, mais trop léger pour entretenir durablement les réactions qui font briller le Soleil. Une naine brune émet surtout de la chaleur, ce qui explique pourquoi un télescope sensible à l'infrarouge peut la repérer.

Les mesures indiquent une température proche de 77 °C. Cela paraît chaud au toucher, mais c'est très froid pour un astre. La distance estimée atteint environ 2 400 années-lumière. Capotauro serait ainsi l'une des naines brunes de ce type les plus éloignées jamais détectées.

Cette distance reste toutefois une estimation, obtenue en comparant sa lumière à celle d'objets déjà connus. Le mouvement observé permet tout de même d'écarter l'hypothèse d'une galaxie lointaine, sans déterminer précisément toutes ses caractéristiques.

Une nouvelle série d'observations pourrait permettre de mesurer directement sa distance. En suivant son changement de position lorsque le point de vue du télescope évolue, les astronomes pourraient mieux situer Capotauro. La même méthode aidera aussi à vérifier d'autres objets présentés comme des galaxies des premiers temps de l'Univers.