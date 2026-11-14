🌕 Pour marcher sur la Lune, la Chine prépare une manœuvre délicate

Pour envoyer des astronautes sur la Lune, la Chine prépare une manœuvre risquée autour de la Lune.

Le projet repose sur deux lancements distincts. Une fusée transportera le vaisseau destiné aux astronautes, appelé Mengzhou. Une autre emportera Lanyue, l'appareil chargé de se poser sur la Lune. Les deux engins voyageront séparément avant de se retrouver autour de notre satellite.

Image fictive, référence au "Raising the Flag on Iwo Jima" américain

Pourquoi ne pas tout envoyer dans une seule fusée ? Transporter simultanément un équipage et un appareil capable de descendre sur la Lune demande une grande capacité de lancement. En séparant les deux véhicules, les ingénieurs répartissent cette charge entre deux voyages. Mais cette solution impose une étape supplémentaire : réussir leur rencontre dans l'espace.

Concrètement, Mengzhou et Lanyue devront ajuster leur trajectoire pour arriver au même endroit, au même moment. Ils devront ensuite s'accrocher l'un à l'autre. Cette opération porte le nom d'amarrage. Les astronautes pourront alors passer du vaisseau au module lunaire.

Une fois à bord de Lanyue, une partie de l'équipage descendra vers la surface. Les astronautes pourront y mener des travaux scientifiques avant de repartir. Le module devra ensuite rejoindre Mengzhou en orbite lunaire pour permettre leur retour. Le succès de la mission dépendra donc aussi d'une seconde rencontre entre les deux appareils.

La Chine n'en est pas encore à cette étape. Plusieurs essais ont toutefois déjà été réalisés. Mengzhou a notamment subi des tests de son système d'évacuation d'urgence, destiné à protéger l'équipage si le lancement tourne mal. Lanyue a été testé pour des phases d'atterrissage et de décollage.

Les responsables chinois veulent aussi tirer parti des missions lunaires automatiques Chang'e. Ces engins ont permis d'acquérir de l'expérience dans l'exploration de la Lune, sans transporter de personnes. Les connaissances et les moyens techniques issus de ces missions pourront contribuer à préparer les vols habités.

Une étape reste particulièrement importante : vérifier le fonctionnement de l'ensemble avant d'embarquer des astronautes. Des essais sans équipage sont prévus pour contrôler les différentes opérations. La Chine devra notamment démontrer que ses véhicules peuvent se retrouver, s'amarrer et assurer un retour sûr après un séjour lunaire.