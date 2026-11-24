Künstliche Intelligenz könnte die Mathematik grundlegend verändern, indem sie einen ihrer anspruchsvollsten Arbeitsbereiche automatisiert: die Suche nach Beweisen. Doch statt Forschende überflüssig zu machen, könnte diese Entwicklung ihre Arbeit in Bereiche verlagern, in denen menschliche Intuition entscheidend bleibt. Am 20. November 2026 gab der Mathematiker Levent Alpöge, der bei Anthropic arbeitet, bekannt, mithilfe von Claude die Riemannsche Vermutung bewiesen zu haben. Diese 1859 formulierte Vermutung betrifft die Verteilung der Primzahlen. 167 Jahre lang hatte sie Mathematiker vor ein Rätsel gestellt. Fiktives Illustrationsbild Der aus 17 Millionen Codezeilen bestehende Beweis wurde von spezialisierten Programmen formal validiert. Bis die wissenschaftliche Gemeinschaft ihn endgültig anerkennt, wird noch Zeit vergehen. Diese Leistung wirft nun eine Frage auf: Wenn Maschinen so schwierige Probleme lösen können, welche Rolle bleibt dann den Mathematikern?

Nach den Rechenmaschinen kommen die Beweismaschinen Die Mathematik hat bereits mehrere technologische Revolutionen erlebt. Taschenrechner haben Rechenoperationen automatisiert, und später ermöglichten Computer Berechnungen, die von Hand nicht durchzuführen waren. Künstliche Intelligenz könnte nun einen weiteren Schritt gehen und die Suche nach Beweisen selbst automatisieren. Eine klassische Software zur mathematischen Beweisprüfung wie Lean kontrolliert, ob eine Argumentation den Regeln der Logik entspricht. KI kann etwas ganz anderes: Sie schlägt Ansätze vor, entwickelt Argumente und sucht nach Lösungen. Indem man diese beiden Fähigkeiten verbindet, lassen sich äußerst komplexe Beweise erstellen und anschließend automatisch überprüfen. Der Beweis der Riemannschen Vermutung veranschaulicht diese Entwicklung. Mit seinen Millionen Codezeilen übersteigt er bei Weitem das, was ein Mensch vollständig lesen und überprüfen könnte. KI könnte künftig auf Argumentationen zugreifen, deren Umfang die individuellen Fähigkeiten der Forschenden übersteigt. Sie würden damit zu echten Beweismaschinen, so wie Computer zu Rechenmaschinen geworden sind.

Der Mathematiker als Lotse einer künstlichen Intelligenz Levent Alpöges Erfahrung zeigt jedoch eine weitere mögliche Rolle des Menschen: eine KI zu einer Entdeckung zu führen, die er allein nicht machen könnte. Fiktives Illustrationsbild Der Mathematiker hat Claude nicht einfach die Riemannsche Vermutung vorgelegt und auf eine Antwort gewartet. Er war an der Entwicklung der Strategie beteiligt, lenkte die Recherche und begleitete die Ausarbeitung des Beweises. Im Laufe ihrer Zusammenarbeit soll die KI nach und nach Argumente entwickelt haben, die über die Fähigkeiten des Forschers selbst hinausgingen. Diese Situation könnte alltäglich werden. Ein Mathematiker würde ein Ziel formulieren, mehrere KI-Systeme anleiten und ihre Ergebnisse prüfen, ohne zwangsläufig jedes Detail der Berechnungen oder der erstellten Beweise zu beherrschen. Seine Rolle ähnelte dann eher der eines Forschungsleiters, der die Arbeit äußerst leistungsfähiger Werkzeuge organisieren kann. Der Forscher bliebe insbesondere dafür verantwortlich, relevante Ansätze auszuwählen, zu prüfen, ob die gestellte Frage tatsächlich dem wissenschaftlichen Ziel entspricht, und die Entdeckungen einzuordnen. Mathematische Kenntnisse blieben also unverzichtbar, auch wenn ein Teil der Arbeit automatisiert würde.

Und wenn das wahre Genie darin bestünde, die Frage zu stellen? Die Riemannsche Vermutung erinnert an einen wesentlichen Unterschied: Ein Problem zu entdecken und es zu lösen sind zwei verschiedene Dinge. 1859 formulierte Bernhard Riemann seine Vermutung, ohne über moderne digitale Technologien zu verfügen. Seine mathematische Intuition ermöglichte es ihm, eine grundlegende Eigenschaft der Primzahlen zu erkennen. Es sollte 167 Jahre dauern, bis mithilfe künstlicher Intelligenz ein formaler Beweis bekannt gegeben wurde. Doch unabhängig von der verwendeten Methode trägt das Problem weiterhin den Namen Riemanns. Diese Beobachtung könnte auf eine Verschiebung des wissenschaftlichen Werts hindeuten. Wenn KI zahlreiche Vermutungen schnell beweisen kann, könnten Mathematiker stärker dafür anerkannt werden, neue Fragen zu erdenken, unerwartete Zusammenhänge zu entdecken und neue Forschungsgebiete zu erschließen. Es wäre jedoch falsch anzunehmen, Maschinen könnten keine Vermutungen aufstellen. Computersysteme finden bereits neue mathematische Zusammenhänge, manchmal auch originelle. Der Unterschied liegt vor allem darin, Fragen zu erkennen, die für die Mathematik insgesamt von großer Bedeutung sind. Bis heute sind die großen historischen Vermutungen mit menschlichen Forschern verbunden: Riemann, Goldbach oder Poincaré. Keine vergleichbare grundlegende Vermutung ist allgemein unter dem Namen Claude oder ChatGPT bekannt. KI könnte also besonders gut darin werden, Antworten zu finden; Menschen behielten eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Fragen.

Fields-Medaillen für die Urheber von Vermutungen? Dieser Wandel könnte auch die Anerkennung von Mathematikern verändern. Die Fields-Medaille, die alle vier Jahre an Forschende unter 40 Jahren verliehen wird, zeichnet unter anderem außergewöhnliche mathematische Leistungen aus. Fiktives Illustrationsbild Bislang konnte die Lösung eines besonders schwierigen Problems dazu beitragen, diese Auszeichnung zu erhalten. Wenn eine KI jedoch eine Vermutung innerhalb weniger Tage beweisen kann, könnte sich die Anerkennung anders verteilen. Der Forscher, der eine tiefgreifende Vermutung aufstellt, könnte viel schneller Anerkennung für seine Arbeit erhalten. Auch wer eine KI erfolgreich zu einem Beweis führt, könnte einen bedeutenden wissenschaftlichen Beitrag leisten. Ein Mathematiker müsste dann nicht mehr unbedingt mehrere Jahrzehnte damit verbringen, sein eigenes Problem zu lösen. Er könnte mehrere Probleme aufwerfen, schnell Antworten erhalten und die daraus entstehenden neuen Fragen untersuchen. Die Kriterien für die Fields-Medaille haben sich nicht geändert, doch dieser Wandel könnte dazu führen, dass das Aufstellen von Vermutungen, die Leitung der Forschung und originelle Ideen stärker gewürdigt werden.