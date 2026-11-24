A inteligência artificial pode transformar a matemática ao automatizar parte de sua atividade mais exigente: a busca por demonstrações. Mas, longe de tornar os pesquisadores inúteis, essa mudança pode direcionar o trabalho deles para áreas em que a intuição humana continua essencial. Em 20 de novembro de 2026, o matemático Levent Alpöge, que trabalha na Anthropic, anunciou ter demonstrado a hipótese de Riemann com a ajuda de Claude. Formulada em 1859, essa conjectura diz respeito à distribuição dos números primos. Ela resistia aos matemáticos havia 167 anos. Imagem ilustrativa fictícia A demonstração, composta por 17 milhões de linhas de código, foi validada formalmente por softwares especializados. O reconhecimento definitivo pela comunidade científica ainda levará algum tempo. Essa façanha levanta uma questão: se as máquinas podem resolver problemas tão difíceis, que espaço restará para os matemáticos?

Depois das calculadoras, as máquinas de demonstrar A matemática já passou por várias revoluções tecnológicas. As calculadoras automatizaram as operações numéricas, e depois os computadores permitiram fazer cálculos impossíveis de realizar manualmente. Agora, a inteligência artificial pode dar mais um passo e automatizar a própria busca por demonstrações. Um software clássico de verificação matemática, como o Lean, confere se um raciocínio respeita as regras da lógica. A IA faz outra coisa: propõe caminhos, desenvolve argumentos e busca soluções. Combinando essas duas capacidades, é possível construir demonstrações de enorme complexidade e, em seguida, verificá-las automaticamente. A demonstração da hipótese de Riemann ilustra essa mudança. Com seus milhões de linhas de código, ela vai muito além do que uma pessoa conseguiria ler e verificar por inteiro. As IAs agora podem alcançar raciocínios cuja dimensão ultrapassa as capacidades individuais dos pesquisadores. Assim, elas se tornariam verdadeiras máquinas de demonstrar, assim como os computadores se tornaram máquinas de calcular.

O matemático como piloto de uma inteligência artificial A experiência de Levent Alpöge, porém, revela outro papel possível para as pessoas: direcionar uma IA para uma descoberta que não conseguiriam fazer sozinhas. Imagem ilustrativa fictícia O matemático não se limitou a apresentar a hipótese de Riemann a Claude e esperar uma resposta. Ele participou da elaboração da estratégia, direcionou a pesquisa e acompanhou a construção da demonstração. Ao longo da colaboração, a IA teria desenvolvido gradualmente argumentos que ultrapassavam as capacidades do próprio pesquisador. Essa situação pode se tornar comum. Um matemático definiria um objetivo, orientaria vários sistemas de IA e avaliaria os resultados, sem necessariamente dominar cada detalhe dos cálculos ou das demonstrações produzidas. Seu papel se pareceria mais com o de um orientador de pesquisa, capaz de organizar o trabalho de ferramentas extremamente poderosas. O pesquisador manteria, em particular, a responsabilidade de escolher os caminhos promissores, verificar se a pergunta formulada corresponde ao objetivo científico e interpretar as descobertas. Portanto, o domínio da matemática continuaria indispensável, mesmo que parte de sua execução fosse automatizada.

E se o verdadeiro gênio estivesse em fazer a pergunta? A hipótese de Riemann destaca uma distinção essencial entre descobrir um problema e resolvê-lo. Em 1859, Bernhard Riemann formulou sua hipótese sem dispor das tecnologias digitais modernas. Sua intuição matemática permitiu identificar uma propriedade fundamental dos números primos. Foram necessários 167 anos e o surgimento das inteligências artificiais para que uma demonstração formal fosse anunciada. Ainda assim, qualquer que seja o método usado, o problema continua levando o nome de Riemann. Essa observação pode indicar uma mudança no que é valorizado pela ciência. Se as IAs conseguirem demonstrar rapidamente muitas conjecturas, os matemáticos poderão ser mais reconhecidos por sua capacidade de imaginar novas perguntas, descobrir relações inesperadas e abrir campos de pesquisa. No entanto, seria incorreto dizer que as máquinas não sabem propor conjecturas. Sistemas computacionais já produzem novas relações matemáticas, às vezes originais. A diferença está sobretudo na capacidade de identificar quais perguntas têm profundo interesse para a matemática como um todo. Até hoje, as grandes conjecturas históricas continuam associadas a pesquisadores humanos: Riemann, Goldbach e Poincaré. Nenhuma conjectura fundadora comparável é universalmente conhecida pelo nome de Claude ou ChatGPT. Assim, a IA pode se tornar especialmente eficiente em encontrar respostas; as pessoas continuariam tendo um papel decisivo na escolha das perguntas.

Medalhas Fields para quem propõe conjecturas? Essa transformação também pode mudar a forma como os matemáticos são reconhecidos. A medalha Fields, concedida a cada quatro anos a pesquisadores com menos de 40 anos, recompensa, entre outras coisas, realizações matemáticas excepcionais. Imagem ilustrativa fictícia Até agora, resolver um problema particularmente difícil podia contribuir para a conquista dessa distinção. Mas, se uma IA se tornar capaz de demonstrar uma conjectura em poucos dias, o mérito poderá ser distribuído de outra forma. O pesquisador que formular uma hipótese profunda poderá ver seu trabalho reconhecido muito mais rapidamente. Quem orientar uma IA com eficiência até uma demonstração também poderá dar uma contribuição científica importante. Assim, um matemático não precisaria necessariamente dedicar várias décadas à resolução de seu próprio problema. Poderia propor vários, obter respostas rapidamente e explorar as novas perguntas que surgissem a partir delas. Os critérios da medalha Fields não mudaram, mas essa evolução pode levar a uma valorização maior da formulação de conjecturas, da orientação das pesquisas e da originalidade das ideias.