La inteligencia artificial podría transformar las matemáticas al automatizar una de sus tareas más exigentes: la búsqueda de demostraciones. Pero, lejos de volver innecesarios a los investigadores, esta evolución podría orientar su trabajo hacia ámbitos donde la intuición humana sigue siendo esencial. El 20 de noviembre de 2026, el matemático Levent Alpöge, que trabaja en Anthropic, anunció que había demostrado la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude. Formulada en 1859, esta conjetura trata sobre la distribución de los números primos. Durante 167 años, los matemáticos no habían logrado resolverla. Imagen ficticia de ilustración La demostración, compuesta por 17 millones de líneas de código, fue validada formalmente por programas especializados. La comunidad científica aún tardará en reconocerla de forma definitiva. Este logro plantea ahora una pregunta: si las máquinas pueden resolver problemas tan difíciles, ¿qué lugar les quedará a los matemáticos?

Después de las calculadoras, las máquinas de demostrar Las matemáticas ya han vivido varias revoluciones tecnológicas. Las calculadoras automatizaron las operaciones numéricas y, después, los ordenadores permitieron realizar cálculos imposibles de hacer a mano. Ahora, la inteligencia artificial podría dar un paso más y automatizar la búsqueda de las propias demostraciones. Un programa clásico de verificación matemática, como Lean, comprueba que un razonamiento respete las reglas de la lógica. La IA hace algo muy distinto: propone enfoques, desarrolla argumentos y busca soluciones. Al combinar ambas capacidades, es posible construir demostraciones de enorme complejidad y luego hacer que se verifiquen automáticamente. La demostración de la hipótesis de Riemann ilustra esta evolución. Con sus millones de líneas de código, supera con creces lo que una persona podría leer y revisar por completo. Ahora las IA podrían abordar razonamientos cuya magnitud excede las capacidades individuales de los investigadores. Así se convertirían en auténticas máquinas de demostrar, del mismo modo que los ordenadores se convirtieron en máquinas de calcular.

El matemático, al mando de una inteligencia artificial Sin embargo, la experiencia de Levent Alpöge revela otro papel posible para las personas: dirigir una IA hacia un descubrimiento que no podrían realizar por sí solas. Imagen ficticia de ilustración El matemático no se limitó a plantearle la hipótesis de Riemann a Claude y esperar una respuesta. Participó en la elaboración de la estrategia, orientó la búsqueda y acompañó el desarrollo de la demostración. A lo largo de su colaboración, la IA habría desarrollado progresivamente argumentos que superaban las capacidades del propio investigador. Esta situación podría volverse habitual. Un matemático formularía un objetivo, guiaría varios sistemas de IA y examinaría sus resultados, sin necesidad de dominar cada detalle de los cálculos o las demostraciones generadas. Su papel se parecería más al de un director de investigación, capaz de organizar el trabajo de herramientas extremadamente potentes. El investigador conservaría, en particular, la responsabilidad de elegir los enfoques pertinentes, comprobar que la pregunta planteada responda al objetivo científico e interpretar los descubrimientos. Por tanto, dominar las matemáticas seguiría siendo indispensable, aunque parte de su ejecución se automatizara.

¿Y si el verdadero genio estuviera en plantear la pregunta? La hipótesis de Riemann recuerda una distinción fundamental entre descubrir un problema y resolverlo. En 1859, Bernhard Riemann formuló su hipótesis sin contar con las tecnologías digitales modernas. Su intuición matemática le permitió identificar una propiedad fundamental de los números primos. Hubo que esperar 167 años y la llegada de las inteligencias artificiales para que se anunciara una demostración formal. Sin embargo, independientemente del método utilizado, el problema sigue llevando el nombre de Riemann. Esta observación podría anunciar un cambio en el valor que se atribuye a la labor científica. Si las IA logran demostrar rápidamente numerosas conjeturas, los matemáticos podrían recibir más reconocimiento por su capacidad para imaginar nuevas preguntas, descubrir relaciones inesperadas y abrir campos de investigación. Sin embargo, sería inexacto decir que las máquinas no saben proponer conjeturas. Los sistemas informáticos ya generan nuevas relaciones matemáticas, algunas de ellas originales. La diferencia radica sobre todo en la capacidad de identificar las preguntas que tienen un interés profundo para el conjunto de las matemáticas. Hasta hoy, las grandes conjeturas históricas siguen asociadas a investigadores humanos: Riemann, Goldbach o Poincaré. No hay ninguna conjetura fundacional comparable conocida universalmente con el nombre de Claude o ChatGPT. Así, la IA podría llegar a ser especialmente eficaz para encontrar respuestas, mientras que las personas conservarían un papel decisivo a la hora de elegir las preguntas.

¿Medallas Fields para quienes formulan conjeturas? Esta transformación también podría cambiar la forma en que se reconoce a los matemáticos. La medalla Fields, que se otorga cada cuatro años a investigadores menores de 40 años, premia, entre otros méritos, los logros matemáticos excepcionales. Imagen ficticia de ilustración Hasta ahora, resolver un problema especialmente difícil podía contribuir a obtener esta distinción. Pero si una IA llega a demostrar una conjetura en unos días, el mérito podría repartirse de otra manera. El investigador que formule una hipótesis profunda podría ver reconocido su trabajo mucho antes. Quien dirija eficazmente una IA hacia una demostración también podría hacer una contribución científica importante. En ese caso, un matemático ya no tendría necesariamente que dedicar varias décadas a resolver su propio problema. Podría proponer varios, obtener respuestas rápidamente y explorar las nuevas preguntas que surgieran de ellas. Los criterios de las medallas Fields no han cambiado, pero esta evolución podría llevar a valorar más la formulación de conjeturas, la dirección de la investigación y la originalidad de las ideas.