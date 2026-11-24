L'intelligence artificielle pourrait bouleverser les mathématiques en automatisant une partie de leur activité la plus exigeante : la recherche de démonstrations. Mais loin de rendre les chercheurs inutiles, cette évolution pourrait déplacer leur travail vers des domaines où l'intuition humaine reste essentielle. Le 20 novembre 2026, le mathématicien Levent Alpöge, travaillant chez Anthropic, a annoncé avoir démontré l'hypothèse de Riemann avec l'aide de Claude. Formulée en 1859, cette conjecture concerne la répartition des nombres premiers. Elle résistait aux mathématiciens depuis 167 ans. Image fictive d'illustration La démonstration, constituée de 17 millions de lignes de code, a été validée formellement par des logiciels spécialisés. Sa reconnaissance définitive par la communauté scientifique demandera encore du temps. Cette prouesse pose désormais une question : si les machines peuvent résoudre des problèmes aussi difficiles, quelle place restera-t-il aux mathématiciens ?

Après les machines à calculer, les machines à prouver Les mathématiques ont déjà connu plusieurs révolutions technologiques. Les calculatrices ont automatisé les opérations numériques, puis les ordinateurs ont permis d'effectuer des calculs impossibles à réaliser manuellement. L'intelligence artificielle pourrait désormais franchir une nouvelle étape en automatisant la recherche des démonstrations elles-mêmes. Un logiciel classique de vérification mathématique, comme Lean, contrôle qu'un raisonnement respecte les règles de la logique. L'IA fait tout autre chose : elle propose des pistes, développe des arguments et recherche des solutions. En associant ces deux capacités, il devient possible de construire des démonstrations d'une complexité considérable, puis de les faire vérifier automatiquement. La preuve de l'hypothèse de Riemann illustre cette évolution. Avec ses millions de lignes de code, elle dépasse largement ce qu'un humain pourrait lire et contrôler intégralement. Les IA pourraient désormais accéder à des raisonnements dont l'ampleur dépasse les capacités individuelles des chercheurs. Elles deviendraient ainsi de véritables machines à prouver, comme les ordinateurs sont devenus des machines à calculer.

Le mathématicien, pilote d'une intelligence artificielle L'expérience de Levent Alpöge révèle cependant un autre rôle possible pour l'humain : celui de diriger une IA vers une découverte qu'il ne pourrait pas réaliser seul. Image fictive d'illustration Le mathématicien n'a pas simplement soumis l'hypothèse de Riemann à Claude en attendant une réponse. Il a participé à l'élaboration de la stratégie, orienté les recherches et accompagné la construction de la démonstration. Au fil de leur collaboration, l'IA aurait progressivement développé des arguments dépassant les capacités du chercheur lui-même. Cette situation pourrait devenir courante. Un mathématicien formulerait un objectif, guiderait plusieurs systèmes d'IA et examinerait leurs résultats, sans nécessairement maîtriser chaque détail des calculs ou des preuves produites. Son rôle ressemblerait davantage à celui d'un directeur de recherche, capable d'organiser le travail d'outils extrêmement puissants. Le chercheur conserverait notamment la responsabilité de choisir les pistes pertinentes, de vérifier que la question posée correspond bien à l'objectif scientifique et d'interpréter les découvertes. La maîtrise des mathématiques resterait donc indispensable, même si une partie de leur exécution devenait automatisée.

Et si le véritable génie était de poser la question ? L'hypothèse de Riemann rappelle une distinction essentielle entre découvrir un problème et le résoudre. En 1859, Bernhard Riemann avait formulé son hypothèse sans disposer des technologies numériques modernes. Son intuition mathématique lui avait permis d'identifier une propriété fondamentale des nombres premiers. Il aura fallu 167 ans et l'arrivée d'intelligences artificielles pour qu'une démonstration formelle soit annoncée. Pourtant, quelle que soit la méthode utilisée, le problème conserve le nom de Riemann. Cette observation pourrait annoncer un déplacement de la valeur scientifique. Si les IA parviennent à démontrer rapidement de nombreuses conjectures, les mathématiciens pourraient être davantage reconnus pour leur capacité à imaginer des questions nouvelles, découvrir des relations inattendues et ouvrir des domaines de recherche. Il serait toutefois inexact de considérer que les machines ne savent pas proposer de conjectures. Des systèmes informatiques produisent déjà de nouvelles relations mathématiques, parfois originales. La différence concerne surtout la capacité à identifier les questions qui présentent un intérêt profond pour l'ensemble des mathématiques. À ce jour, les grandes conjectures historiques restent associées à des chercheurs humains : Riemann, Goldbach ou encore Poincaré. Aucune conjecture fondatrice comparable n'est universellement connue sous le nom de Claude ou de ChatGPT. L'IA pourrait donc devenir particulièrement efficace pour trouver des réponses ; les humains conserveraient une place déterminante dans le choix des questions.

Des médailles Fields pour les auteurs de conjectures ? Cette transformation pourrait également modifier la reconnaissance des mathématiciens. La médaille Fields, attribuée tous les quatre ans à des chercheurs de moins de 40 ans, récompense notamment des réalisations mathématiques exceptionnelles. Image fictive d'illustration Jusqu'à présent, la résolution d'un problème particulièrement difficile pouvait contribuer à l'obtention de cette distinction. Mais si une IA devient capable de démontrer une conjecture en quelques jours, le mérite pourrait se répartir différemment. Le chercheur qui formule une hypothèse profonde pourrait voir son travail reconnu beaucoup plus rapidement. Celui qui dirige efficacement une IA vers une démonstration pourrait également apporter une contribution scientifique majeure. Un mathématicien n'aurait alors plus nécessairement besoin de consacrer plusieurs décennies à résoudre son propre problème. Il pourrait en proposer plusieurs, obtenir rapidement des réponses et explorer les nouvelles questions qui en découlent. Les critères des médailles Fields n'ont pas changé, mais cette évolution pourrait conduire à valoriser davantage la formulation de conjectures, le pilotage des recherches et l'originalité des idées.