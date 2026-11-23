Seit 2012 untersucht der Rover Curiosity die Luft im Gale-Krater nahe dem Marsäquator. Ein Team hat Messungen bis ins Jahr 2025 erneut ausgewertet und nach sehr subtilen Veränderungen des Kohlendioxids gesucht. Dieses Gas macht den größten Teil der Marsatmosphäre aus, die viel dünner ist als die Erdatmosphäre.

Die Forscher konzentrierten sich auf Isotope, also verschiedene Varianten desselben chemischen Elements. Manche Sauerstoffatome sind etwas schwerer als andere. Ihr Anteil im Kohlendioxid kann sich ändern, wenn dieses Gas mit seiner Umgebung wechselwirkt. Indem die Wissenschaftler diese Anteile mehr als ein Jahrzehnt lang verfolgten, entdeckten sie einen jahreszeitlichen Rhythmus.

Künstlerische Darstellung des Mars mit ausgedehnten Flächen flüssigen Wassers an seiner Oberfläche.

Bildnachweis: NASA/MAVEN/The Lunar and Planetary Institute

Im Marsfrühling und -sommer ist das beobachtete Kohlendioxid geringfügig stärker mit schwerem Sauerstoff angereichert. Diese Veränderung zeigt sich besonders in den Jahreszeiten, in denen sich der Mars der Sonne nähert. Die Vergleiche zwischen Tag und Nacht ergaben dagegen in den untersuchten Messkampagnen keinen signifikanten Unterschied.

Woher stammt diese Veränderung? Die Forscher prüften mehrere Möglichkeiten, darunter die Bildung und das anschließende Verschwinden von Trockeneis an den Polen. Sie untersuchten auch den Austausch zwischen Atmosphäre und Boden sowie die Wirkung der Sonnenstrahlung auf das Gas. Keiner dieser Mechanismen konnte für sich genommen die gemessenen Veränderungen ausreichend erklären.

Eine andere Möglichkeit liefert in ihren Simulationen überzeugendere Ergebnisse: Sauerstoff wird zwischen dem Kohlendioxid und Wasser ausgetauscht, das mit dem Boden in Kontakt steht. Dieses Wasser könnte an der Oberfläche von Staubkörnern gebunden sein oder hauchdünne Schichten bilden, deren Verhalten dem einer Flüssigkeit ähnelt.

Curiosity hat diese Wasserfilme jedoch weder direkt beobachtet noch die vorgeschlagene Reaktion gemessen. Die Forscher entwickelten ein Modell, das die Veränderungen in der Atmosphäre nachbilden kann. Auch andere, bislang unbekannte Mechanismen könnten zu dem Phänomen beitragen.

Diese Unterscheidung ist besonders wichtig auf einem Planeten, auf dessen Oberfläche flüssiges Wasser nur schwer bestehen kann. Der niedrige Atmosphärendruck und die geringen Temperaturen schränken seine Stabilität ein. Äußerst dünne Schichten im Kontakt mit anderen Materialien könnten sich jedoch anders verhalten als Wasser, das frei der Luft ausgesetzt ist.

Eine weitere Einschränkung: Die Messungen stammen von einem einzigen Ort, dem Gale-Krater. Sie zeigen nicht, ob dasselbe Phänomen überall auf dem Mars auftritt. Neue Beobachtungen, insbesondere nach Staubstürmen und in anderen Regionen, könnten helfen, lokale Effekte von Veränderungen in der gesamten Atmosphäre zu unterscheiden.