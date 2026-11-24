Ein Kamm ließ bei Mäusen fast alle verlorenen Haare nachwachsen.

Der fortschreitende Haarausfall betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Bei der häufigsten Form werden manche Haare immer dünner, bis sie kaum noch wachsen. Es gibt bereits Behandlungen, doch ihre Wirkung ist unterschiedlich und manche können Nebenwirkungen verursachen. Ein chinesisches Forschungsteam untersucht daher eine andere Möglichkeit, direkt auf die Haut einzuwirken.

Der Prototyp mit dem Namen Detangle sieht aus wie ein Kamm, doch seine Zinken dienen nicht nur zum Entwirren der Haare. Einige geben sehr schwache elektrische Impulse ab. Andere setzen kleine Mengen von Wirkstoffen an den Haarwurzeln frei. Beim Kämmen werden so zwei Methoden kombiniert, von denen sich die Forscher eine stärkere Wirkung erhoffen.

Warum Strom einsetzen? Die Haut bildet eine Barriere, die viele Substanzen daran hindert, tief einzudringen. Die Zinken des Geräts heben die Hautoberfläche leicht an und erzeugen ein lokales elektrisches Feld. Dieses hilft den freigesetzten Substanzen, die Zellen rund um die Haarwurzeln zu erreichen: die Haarfollikel. Die Impulse wirken auch auf diese Zellen.

Die Forscher wählten zwei Substanzen mit unterschiedlichen Wirkungen aus. Die erste fördert die Bildung kleiner Blutgefäße, die die Follikel mit Nährstoffen versorgen. Die zweite hemmt die lokale Produktion eines Hormons, das an bestimmten Formen des Haarausfalls beteiligt ist.

Um die Wirkung zu prüfen, verwendete das Team Mäuse, bei denen der Haarausfall zuvor experimentell ausgelöst worden war. Vier Wochen lang wurde ihnen alle drei Tage der Rücken mit dem Kamm behandelt. Andere Mäuse erhielten gängige Behandlungen, darunter Minoxidil, ein Mittel, das auch beim Menschen gegen bestimmte Formen des Haarausfalls eingesetzt wird.

Nach 28 Tagen waren die mit Detangle behandelten Stellen wieder fast vollständig mit Haaren bedeckt. Bei der in diesem Versuch angewendeten Behandlung mit Minoxidil waren es etwa 70 Prozent.

Gewebeuntersuchungen zeigten außerdem eine bessere lokale Durchblutung und eine erhöhte Aktivität der Follikel. Das Ergebnis ist für die Forscher interessant, denn ein auf die Kopfhaut aufgetragenes Mittel erreicht die gewünschten Zellen nicht immer. Der Kamm soll genau diesen Übergang während der Behandlung erleichtern.

Als Nächstes stehen Tests am Menschen an. Die menschliche Haut, die Dauer des Haarausfalls und die Reaktionen auf die Wirkstoffe können die Ergebnisse beeinflussen. Außerdem muss untersucht werden, ob die wiederholten Anwendungen gut vertragen werden und ob die Haare nach dem Ende der Behandlung weiterwachsen.