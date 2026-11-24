Un peine hizo crecer de nuevo casi todo el pelo que habían perdido unos ratones.

La caída progresiva del cabello afecta tanto a hombres como a mujeres. En su forma más común, algunos cabellos se vuelven cada vez más finos, hasta que casi dejan de crecer. Ya existen tratamientos, pero sus resultados varían y algunos pueden provocar efectos secundarios. Por eso, un equipo chino explora otra forma de actuar directamente sobre la piel.

Su prototipo, llamado Detangle, parece un peine, pero sus púas no sirven solo para desenredar. Algunas producen impulsos eléctricos muy débiles. Otras depositan pequeñas cantidades de sustancias destinadas a las raíces del cabello. Así, al pasar el peine se combinan dos acciones que los investigadores esperan que sean más eficaces juntas.

¿Por qué utilizar electricidad? La piel constituye una barrera que impide que muchas sustancias penetren en profundidad. Las púas del dispositivo levantan ligeramente su superficie y crean un campo eléctrico local. Este ayuda a las sustancias depositadas a llegar a las células que rodean la raíz del cabello: los folículos pilosos. Los impulsos también actúan sobre estas células.

Los investigadores eligieron dos sustancias con funciones distintas. La primera favorece la formación de pequeños vasos sanguíneos, que aportan recursos a los folículos. La segunda frena la producción local de una hormona relacionada con ciertos tipos de caída del cabello.

Para comprobar cómo funcionaba, el equipo utilizó ratones cuya pérdida de pelo se había provocado experimentalmente. El peine se aplicó en su lomo cada tres días durante cuatro semanas. Otros ratones recibieron tratamientos habituales, entre ellos minoxidil, un producto que también se utiliza en seres humanos para combatir ciertos tipos de caída del cabello.

Después de 28 días, las zonas tratadas con Detangle habían recuperado una cobertura de pelo cercana al 100 %. Con el minoxidil aplicado en este experimento, alcanzaba alrededor del 70 %.

Los análisis de los tejidos también revelaron una mejor circulación sanguínea local y una mayor actividad de los folículos. Este resultado interesa a los investigadores porque un producto aplicado en el cuero cabelludo no siempre llega a las células que se buscan. La idea del peine consiste precisamente en facilitar ese paso durante el tratamiento.

El siguiente paso es probarlo en seres humanos. La piel humana, la duración de la calvicie y las reacciones a las sustancias pueden modificar los resultados. También habrá que determinar si las sesiones repetidas se toleran bien y si el cabello sigue creciendo después de interrumpirlas.