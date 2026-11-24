Um pente fez crescer novamente quase todos os pelos perdidos de camundongos.

A perda progressiva de cabelo afeta tanto homens quanto mulheres. Na forma mais comum, alguns fios ficam cada vez mais finos, até quase pararem de crescer. Já existem tratamentos, mas os resultados variam e alguns podem causar efeitos indesejados. Por isso, uma equipe chinesa está explorando outra maneira de agir diretamente na pele.

O protótipo, chamado Detangle, parece um pente, mas seus dentes não servem apenas para desembaraçar. Alguns produzem impulsos elétricos muito fracos. Outros depositam pequenas quantidades de substâncias destinadas às raízes dos cabelos. Assim, o movimento do pente combina duas ações que os pesquisadores esperam tornar mais eficazes quando usadas em conjunto.

Por que usar eletricidade? A pele funciona como uma barreira que impede muitas substâncias de penetrar profundamente. Os dentes do dispositivo levantam levemente sua superfície e criam um campo elétrico local. Ele ajuda as substâncias depositadas a chegar às células ao redor das raízes dos cabelos, os folículos pilosos. Os impulsos também atuam nessas células.

Os pesquisadores escolheram duas substâncias com funções diferentes. A primeira favorece a formação de pequenos vasos sanguíneos, que levam nutrientes aos folículos. A segunda reduz a produção local de um hormônio envolvido em alguns casos de queda de cabelo.

Para verificar como o dispositivo funciona, a equipe usou camundongos cuja perda de pelos havia sido provocada em laboratório. O pente foi aplicado nas costas dos animais a cada três dias, durante quatro semanas. Outros camundongos receberam tratamentos comuns, entre eles o minoxidil, um produto também usado em humanos contra alguns tipos de queda de cabelo.

Após 28 dias, as áreas tratadas com o Detangle haviam recuperado uma cobertura de pelos próxima de 100%. Com o minoxidil aplicado nesse experimento, ela chegou a cerca de 70%.

Os exames dos tecidos também revelaram uma melhora na circulação sanguínea local e maior atividade dos folículos. Esse resultado interessa aos pesquisadores porque um produto aplicado no couro cabeludo nem sempre chega às células desejadas. A ideia do pente é justamente facilitar esse percurso durante o tratamento.

O próximo passo é testar o dispositivo em humanos. A pele humana, o tempo de duração da calvície e as reações às substâncias podem alterar os resultados. Também será necessário determinar se as sessões repetidas são bem toleradas e se o cabelo continua crescendo depois que o tratamento é interrompido.