Un peigne a fait repousser presque tous les poils perdus chez des souris.

La perte progressive des cheveux touche aussi bien les hommes que les femmes. Dans sa forme la plus courante, certains cheveux deviennent de plus en plus fins, jusqu'à ne presque plus pousser. Des traitements existent déjà, mais leurs résultats varient et certains peuvent provoquer des effets indésirables. Une équipe chinoise explore donc une autre manière d'agir directement sur la peau.

Son prototype, baptisé Detangle, ressemble à un peigne, mais ses dents ne servent pas seulement à démêler. Certaines produisent de très faibles impulsions électriques. D'autres déposent de petites quantités de substances destinées aux racines des cheveux. Le passage du peigne associe ainsi deux actions que les chercheurs espèrent rendre plus efficaces ensemble.

Pourquoi utiliser de l'électricité ? La peau constitue une barrière qui empêche de nombreuses substances de pénétrer profondément. Les dents du dispositif soulèvent légèrement sa surface et créent un champ électrique local. Celui-ci aide les substances déposées à atteindre les cellules entourant la racine des cheveux, les follicules pileux. Les impulsions agissent également sur ces cellules.

Les chercheurs ont choisi deux substances aux rôles différents. La première favorise la formation de petits vaisseaux sanguins, qui apportent des ressources aux follicules. La seconde freine la fabrication locale d'une hormone impliquée dans certaines pertes de cheveux.

Pour vérifier son fonctionnement, l'équipe a utilisé des souris dont la perte de poils avait été provoquée expérimentalement. Le peigne a été appliqué sur leur dos tous les trois jours pendant quatre semaines. D'autres souris ont reçu des traitements habituels, notamment du minoxidil, un produit également utilisé chez l'être humain contre certaines chutes de cheveux.

Après 28 jours, les zones traitées avec Detangle avaient retrouvé une couverture de poils proche de 100 %. Avec le minoxidil appliqué dans cette expérience, elle atteignait environ 70 %.

Les examens des tissus ont aussi révélé une meilleure circulation sanguine locale et une activité accrue des follicules. Ce résultat intéresse les chercheurs, car un produit appliqué sur le cuir chevelu ne parvient pas toujours jusqu'aux cellules recherchées. L'idée du peigne consiste justement à faciliter ce passage au moment du traitement.

L'étape suivante est le test sur l'humain. La peau humaine, la durée de la calvitie et les réactions aux substances peuvent modifier les résultats. Il faudra également déterminer si les séances répétées sont bien tolérées et si les cheveux continuent de pousser après leur arrêt.