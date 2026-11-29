Le fabricant allemand ZF a présenté le 5 novembre 2026 un groupe propulseur baptisé High Revolution Drive. Sa particularité : un moteur capable d'atteindre 30 000 tours par minute, soit 500 tours par seconde, relié à une transmission chargée d'adapter sa rotation aux besoins de la voiture.

À puissance égale, un moteur qui effectue davantage de rotations peut produire moins de force de rotation à chaque tour. Cette force, appelée couple, dépend notamment des dimensions du moteur. En augmentant la vitesse, les ingénieurs peuvent donc réduire la taille de certaines pièces sans renoncer à la puissance recherchée.

Tournant à une vitesse ultra-rapide, ce nouveau moteur peut propulser un véhicule électrique classique tout en réduisant la taille, le poids et le nombre d’aimants en terres rares.

Les roues d'une voiture ne peuvent évidemment pas tourner à 30 000 tours par minute. ZF utilise pour cela une transmission à deux étages, avec un rapport de réduction d'environ 18 pour 1. Elle ralentit la rotation et augmente le couple transmis aux roues. La version présentée développe une puissance maximale de 200 kW et peut fournir jusqu'à 3 500 Nm aux roues.

D'après les chiffres communiqués par ZF, cet ensemble serait près de 25 % plus léger et moins encombrant qu'un système comparable de sa gamme SELECT, dont le moteur tourne à 18 000 tours par minute.

Autre changement notable : la quantité d'aimants nécessaires serait réduite de moitié. Ces composants contribuent au fonctionnement de nombreux moteurs électriques et peuvent nécessiter des matières premières dont l'approvisionnement est sensible. En utiliser moins pourrait réduire certains coûts et la dépendance à ces matériaux.

Cette hausse de vitesse apporte cependant ses propres difficultés. Les vibrations, le bruit et les contraintes mécaniques deviennent plus délicats à maîtriser. ZF explique avoir travaillé simultanément sur les engrenages, les roulements et le moteur. Le fabricant annonce un rendement proche de 93 %, similaire à celui du système qu'il utilise comme référence.

Dans la pratique, le groupe destine cette technologie aux voitures particulières produites en grand nombre, plutôt qu'aux seuls modèles sportifs. Il évoque des puissances d'environ 150 à 200 kW et une compatibilité avec les architectures électriques de 400 et 800 volts.

Reste à passer de la présentation technique à la fabrication industrielle. ZF indique discuter avec plusieurs constructeurs automobiles et prévoit une mise en production à l'horizon 2030. Les premiers modèles concernés, leurs tarifs et les résultats d'essais indépendants n'ont pas encore été annoncés.