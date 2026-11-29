A fabricante alemã ZF apresentou em 5 de novembro de 2026 um sistema de propulsão chamado High Revolution Drive. Seu diferencial: um motor capaz de atingir 30.000 rotações por minuto, ou 500 rotações por segundo, conectado a uma transmissão que adapta sua rotação às necessidades do carro.

Com a mesma potência, um motor que gira mais vezes pode produzir menos força de rotação a cada volta. Essa força, chamada torque, depende, entre outros fatores, das dimensões do motor. Ao aumentar a velocidade, os engenheiros podem reduzir o tamanho de algumas peças sem abrir mão da potência desejada.

Girando em velocidade ultrarrápida, este novo motor pode impulsionar um veículo elétrico convencional e, ao mesmo tempo, reduzir o tamanho, o peso e a quantidade de ímãs de terras raras.

É claro que as rodas de um carro não podem girar a 30.000 rotações por minuto. Para isso, a ZF usa uma transmissão de dois estágios, com uma relação de redução de aproximadamente 18 para 1. Ela desacelera a rotação e aumenta o torque transmitido às rodas. A versão apresentada desenvolve potência máxima de 200 kW e pode fornecer até 3.500 Nm às rodas.

Segundo os dados divulgados pela ZF, esse conjunto seria quase 25% mais leve e compacto que um sistema comparável da linha SELECT, cujo motor gira a 18.000 rotações por minuto.

Outra mudança significativa: a quantidade de ímãs necessária seria reduzida pela metade. Esses componentes contribuem para o funcionamento de muitos motores elétricos e podem exigir matérias-primas cujo fornecimento é sensível. Usar menos deles poderia reduzir alguns custos e a dependência desses materiais.

Esse aumento de velocidade, porém, traz seus próprios desafios. Fica mais difícil controlar as vibrações, o ruído e os esforços mecânicos. A ZF afirma que trabalhou ao mesmo tempo nas engrenagens, nos rolamentos e no motor. A fabricante anuncia eficiência próxima de 93%, semelhante à do sistema usado como referência.

Na prática, a empresa destina essa tecnologia a carros de passeio produzidos em grande escala, e não apenas a modelos esportivos. A ZF menciona potências de cerca de 150 a 200 kW e compatibilidade com arquiteturas elétricas de 400 e 800 volts.

Ainda falta passar da apresentação técnica para a fabricação industrial. A ZF informa que está em conversas com várias montadoras e prevê iniciar a produção por volta de 2030. Os primeiros modelos que receberão a tecnologia, seus preços e os resultados de testes independentes ainda não foram anunciados.