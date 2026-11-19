Am 14. November 2026 startete ein Elektroflugzeug mit drei Personen an Bord in Binzhou in der chinesischen Provinz Shandong. Zwei Piloten und ein Testingenieur nahmen an diesem ersten bemannten Flug teil. Das Flugzeug, die CE-25A, blieb 16 Minuten und 38 Sekunden in der Luft, legte 60,4 km zurück und landete anschließend.

Der Prototyp wird von COMAC entwickelt, einem chinesischen Flugzeugbauer, der auch an der Herstellung herkömmlicher Passagierflugzeuge beteiligt ist. Seine Besonderheit ist auf den ersten Blick erkennbar: Statt Triebwerken unter den Tragflächen nutzt das Flugzeug mehrere kleine Turbinen, die von Elektromotoren angetrieben werden. Diese sind entlang der Tragflächen verteilt und sorgen für den Vortrieb.

Konkret ist die CE-25A für Verbindungen zwischen relativ nahe beieinanderliegenden Städten vorgesehen. Der Hersteller gibt eine Reisegeschwindigkeit von 300 km/h, eine Flughöhe von 2.400 Metern und eine Reichweite von 400 km an. Das Flugzeug könnte bis zu 19 Passagiere aufnehmen; sein maximales Startgewicht beträgt 10 Tonnen.

Der Testflug im November bestätigt einen Schritt im Erprobungsprogramm, beweist aber noch nicht, dass ein mit Passagieren beladenes Flugzeug eine kommerzielle Strecke von 400 km zurücklegen könnte.

Bevor Personen an Bord gingen, hatte das Flugzeug bereits 19 autonome Flüge ohne Besatzung absolviert. Mit diesen Tests wurden sein Flugverhalten und die Funktionsfähigkeit seiner Ausrüstung überprüft. Seinen ersten Flug ohne Piloten absolvierte es am 2. Februar 2026, wie aus Informationen der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde hervorgeht.

An dem Projekt sind mehrere Partner beteiligt, darunter der Batteriehersteller CATL und die Jiaotong-Universität Shanghai. Dank der Batterien kann das Flugzeug während des Flugs auf Treibstoff verzichten. Allerdings muss es eine ausreichend große Energiemenge mitführen, was bei Elektroflugzeugen eine Herausforderung beim Gewicht darstellt.

Bevor eine Beförderung von Passagieren in Betracht kommt, steht noch ein weiterer Schritt an: die Zertifizierung. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde hat zugestimmt, den von COMAC eingereichten Antrag auf ein Musterzertifikat zu prüfen. In diesem Verfahren soll festgestellt werden, ob das Flugzeug die für seine Kategorie geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.

In den ausgewerteten Ankündigungen wird kein Termin für die Aufnahme des kommerziellen Betriebs bestätigt. Bei den nächsten Tests sollen insbesondere die angekündigten Leistungen unter Bedingungen überprüft werden, die dem geplanten Betrieb entsprechen und über diesen ersten bemannten Flug über 60,4 km hinausgehen.