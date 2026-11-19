Em 14 de novembro de 2026, um avião elétrico decolou de Binzhou, na província chinesa de Shandong, com três pessoas a bordo. Dois pilotos e um engenheiro de testes participaram desse primeiro voo tripulado. A aeronave, o CE-25A, permaneceu no ar por 16 minutos e 38 segundos, percorrendo 60,4 km antes de pousar.

Esse protótipo é desenvolvido pela COMAC, fabricante aeronáutica chinesa que também trabalha na produção de aviões comerciais convencionais. Sua característica chama a atenção: em vez de motores a jato sob as asas, ele usa várias pequenas turbinas acionadas por motores elétricos. Elas ficam distribuídas ao longo das asas para garantir a propulsão.

Na prática, o CE-25A foi projetado para voos entre cidades relativamente próximas. A fabricante anuncia velocidade de cruzeiro de 300 km/h, altitude de 2.400 metros e autonomia de 400 km. Ele poderia receber até 19 passageiros, com peso máximo de decolagem de 10 toneladas.

O teste de novembro confirma uma etapa do programa de ensaios, mas ainda não prova que um avião com passageiros a bordo poderia realizar um voo comercial de 400 km.

Antes de transportar pessoas, a aeronave já havia realizado 19 voos autônomos sem tripulação. Esses testes serviram para verificar seu comportamento em voo e o funcionamento dos equipamentos. Seu primeiro voo sem piloto ocorreu em 2 de fevereiro de 2026, segundo informações divulgadas pela autoridade chinesa de aviação civil.

O projeto reúne vários parceiros, entre eles a fabricante de baterias CATL e a Universidade Jiao Tong de Xangai. O uso de baterias permite dispensar combustível durante o voo. No entanto, exige o transporte de uma reserva de energia suficientemente grande, o que representa uma limitação de peso para aviões elétricos.

Ainda há outra etapa antes de considerar o transporte de passageiros: a certificação. A Administração de Aviação Civil da China aceitou analisar o pedido de certificado de tipo apresentado pela COMAC. Esse processo deve determinar se a aeronave atende aos requisitos de segurança aplicáveis à sua categoria.

Nenhuma data para o início das operações comerciais foi confirmada nos comunicados consultados. Os próximos testes deverão, entre outros objetivos, verificar o desempenho anunciado em condições representativas da operação planejada, além desse primeiro voo tripulado de 60,4 km.