El 14 de noviembre de 2026, un avión eléctrico despegó de Binzhou, en la provincia china de Shandong, con tres personas a bordo. Dos pilotos y un ingeniero de pruebas participaron en este primer vuelo tripulado. La aeronave, el CE-25A, permaneció en el aire 16 minutos y 38 segundos, y recorrió 60,4 km antes de aterrizar.

Este prototipo lo desarrolla COMAC, un fabricante aeronáutico chino que también se dedica a la fabricación de aviones de pasajeros convencionales. Su particularidad salta a la vista: en lugar de motores a reacción bajo las alas, utiliza varias pequeñas turbinas accionadas por motores eléctricos. Estas se distribuyen a lo largo de las alas para propulsar la aeronave.

En concreto, el CE-25A está pensado para rutas entre ciudades relativamente cercanas. Su fabricante anuncia una velocidad de crucero de 300 km/h, una altitud de 2.400 metros y una autonomía de 400 km. Podría acoger hasta 19 pasajeros, con una masa máxima al despegue de 10 toneladas.

La prueba de noviembre confirma una etapa del programa de ensayos, pero aún no demuestra que un avión cargado de pasajeros pueda realizar un vuelo comercial de 400 km.

Antes de llevar personas a bordo, la aeronave ya había realizado 19 vuelos autónomos sin tripulación. Estos ensayos sirvieron para comprobar su comportamiento en vuelo y el funcionamiento de sus equipos. Su primer vuelo sin piloto tuvo lugar el 2 de febrero de 2026, según la información difundida por la autoridad china de aviación civil.

El proyecto reúne a varios socios, entre ellos el fabricante de baterías CATL y la Universidad Jiao Tong de Shanghái. El uso de baterías permite prescindir del combustible durante el vuelo. Sin embargo, obliga a transportar una reserva de energía suficiente, lo que supone una limitación de peso para los aviones eléctricos.

Queda otro paso antes de plantearse el transporte de pasajeros: la certificación. La Administración de Aviación Civil de China ha aceptado examinar la solicitud de certificado de tipo presentada por COMAC. Este procedimiento debe determinar si la aeronave cumple los requisitos de seguridad aplicables a su categoría.

No se ha confirmado ninguna fecha de inicio del servicio comercial en los anuncios consultados. Los próximos ensayos deberán permitir comprobar, entre otras cosas, las prestaciones anunciadas en condiciones representativas del uso previsto, más allá de este primer trayecto tripulado de 60,4 km.