Le 14 novembre 2026, un avion électrique a décollé de Binzhou, dans la province chinoise du Shandong, avec trois personnes à bord. Deux pilotes et un ingénieur d'essais ont participé à ce premier vol avec équipage. L'appareil, le CE-25A, est resté en l'air 16 minutes et 38 secondes, parcourant 60,4 km avant de se poser.

Ce prototype est développé par COMAC, constructeur aéronautique chinois également engagé dans la fabrication d'avions de ligne classiques. Sa particularité saute aux yeux : au lieu de réacteurs sous les ailes, il utilise plusieurs petites turbines entraînées par des moteurs électriques. Ceux-ci sont répartis le long des ailes pour assurer la propulsion.

Concrètement, le CE-25A est destiné à des liaisons entre villes relativement proches. Son constructeur annonce une vitesse de croisière de 300 km/h, une altitude de 2 400 mètres et une autonomie de 400 km. Il pourrait accueillir jusqu'à 19 passagers, pour une masse maximale au décollage de 10 tonnes.

L'essai de novembre confirme une étape du programme d'essais, mais ne prouve pas encore qu'un avion chargé de passagers pourrait effectuer un vol commercial de 400 km.

Avant d'accueillir des personnes, l'appareil avait déjà effectué 19 vols autonomes sans équipage. Ces essais ont servi à vérifier son comportement en vol et le fonctionnement de ses équipements. Son premier vol sans pilote remonte au 2 février 2026, selon les informations relayées par l'autorité chinoise de l'aviation civile.

Le projet associe plusieurs partenaires, dont le fabricant de batteries CATL et l'université Jiao Tong de Shanghai. L'utilisation de batteries permet de se passer de carburant pendant le vol. Elle impose toutefois de transporter une réserve d'énergie suffisamment importante, ce qui représente une contrainte de masse pour les avions électriques.

Reste une autre étape avant d'envisager le transport de voyageurs : la certification. L'administration chinoise de l'aviation civile a accepté d'examiner la demande de certificat de type déposée par COMAC. Cette procédure doit établir que l'appareil répond aux exigences de sécurité applicables à sa catégorie.

Aucune date de mise en service commerciale n'est confirmée dans les annonces consultées. Les prochains essais devront notamment permettre de vérifier les performances annoncées dans des conditions représentatives de l'exploitation envisagée, au-delà de ce premier trajet avec équipage de 60,4 km.