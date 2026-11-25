Vor etwa 2,7 Milliarden Jahren kam es auf der Erde vermutlich zu einem Umbruch. Hinweise aus alten Gesteinen zeigen, dass sich die Oberfläche unseres Planeten damals auf andere Weise zu erneuern begann.

Heute ist die Erdoberfläche in große Platten unterteilt, die sich jedes Jahr um einige Zentimeter bewegen. Sie können auseinanderdriften, zusammenstoßen oder unter andere Platten abtauchen. Dieser Prozess, die Plattentektonik, trägt zur Entstehung von Gebirgen, Ozeanen und Vulkanen bei.

Bild: Argonne National Laboratory / Flickr / CC 2.0

Hat die Erde schon immer so funktioniert? Darüber diskutieren Wissenschaftler seit Langem. Spuren der ersten Bewegungen der Erdkruste sind schwer zu finden, denn alte Gesteine wurden häufig umgewandelt oder zerstört.

Ein Team der Curtin University in Australien suchte nach anderen Hinweisen. Die Forschenden untersuchten geochemische Daten aus Gesteinen aus aller Welt, die fast vier Milliarden Jahre Erdgeschichte umfassen.

Besonders interessierten sie sich für Bleiisotope. Das sind verschiedene Formen desselben chemischen Elements, deren Mengenverhältnisse Aufschluss über die Geschichte von Gesteinen geben können. Wenn alte Erdkruste schmilzt und neues Material entsteht, kann dieses einen Teil dieser Signatur bewahren.

So fanden die Wissenschaftler in zahlreichen sehr alten Gesteinen Spuren einer Erdkruste, die vor etwa vier Milliarden Jahren entstanden war. Dieses Material wurde vermutlich mehr als eine Milliarde Jahre lang wiederholt geschmolzen und erneut verwendet.

Vor etwa 2,7 Milliarden Jahren verschwand diese chemische Signatur allmählich aus den untersuchten Gesteinen. Das deutet darauf hin, dass die Materialien, die sie trugen, nicht mehr auf dieselbe Weise recycelt wurden. Doch wodurch könnte dieser Wandel ausgelöst worden sein?

Den Autoren zufolge begann die Erdkruste damals, deutlich effizienter recycelt zu werden. Anstatt hauptsächlich in denselben Regionen zu schmelzen und sich neu zu bilden, wurden Materialien über große Entfernungen transportiert und anschließend wieder in das Erdinnere eingebracht.

Diese Veränderung könnte den Übergang zu einer Plattentektonik markieren, die der heutigen ähnlicher ist. Bewegungen der Erdkruste verändern nicht nur die Landschaft: Auf sehr langen Zeitskalen beeinflussen sie auch den Stoffaustausch zwischen dem Erdinneren, den Ozeanen und der Atmosphäre.

Das Verschwinden der chemischen Signatur beweist jedoch nicht, dass sich die ersten Platten genau zu dieser Zeit zu bewegen begannen. Andere Studien deuten darauf hin, dass es schon viel früher Formen tektonischer Bewegung gab. Die neue Entdeckung zeigt vielmehr, dass die Erde wahrscheinlich einen wichtigen Schritt dabei machte, ihre Kruste zu erneuern.