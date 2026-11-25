A Terra pode ter passado por uma transformação há cerca de 2,7 bilhões de anos. Indícios encontrados em rochas antigas mostram que, naquela época, a superfície do nosso planeta começou a se renovar de uma maneira diferente.

Hoje, a superfície terrestre é dividida em grandes placas que se deslocam alguns centímetros por ano. Elas podem se afastar, colidir ou mergulhar sob outras placas. Esse mecanismo, a tectônica de placas, participa da formação de montanhas, oceanos e vulcões.

Imagem: Argonne National Laboratory / Flickr / CC 2.0

Mas será que a Terra sempre funcionou assim? Os cientistas debatem essa questão há muito tempo. É difícil encontrar vestígios dos primeiros movimentos da crosta terrestre, pois as rochas antigas muitas vezes foram transformadas ou destruídas.

Uma equipe da Universidade Curtin, na Austrália, decidiu buscar outros tipos de indícios. Os pesquisadores estudaram dados geoquímicos de rochas de todo o mundo, que abrangem quase quatro bilhões de anos de história.

Eles se concentraram, em particular, nos isótopos de chumbo. São formas diferentes de um mesmo elemento químico, cujas proporções podem revelar a história das rochas. Quando uma crosta antiga derrete para produzir novos materiais, eles podem preservar parte dessa assinatura.

Assim, os cientistas encontraram em muitas rochas muito antigas vestígios de uma crosta terrestre formada há cerca de 4 bilhões de anos. Esse material teria derretido e sido reutilizado repetidamente por mais de um bilhão de anos.

Há cerca de 2,7 bilhões de anos, essa assinatura química começa a desaparecer das rochas estudadas. Isso indica que os materiais que a carregavam deixaram de ser reciclados da mesma maneira. Mas o que teria causado essa mudança?

Segundo os autores, a crosta terrestre teria começado então a ser reciclada de forma muito mais eficiente. Em vez de derreter e se formar novamente principalmente nas mesmas regiões, os materiais teriam sido deslocados por grandes distâncias e depois reintroduzidos nas profundezas do planeta.

Essa mudança corresponderia a uma evolução rumo a uma tectônica de placas mais parecida com a que conhecemos hoje. Os movimentos da crosta não alteram apenas o relevo: a muito longo prazo, também influenciam as trocas de matéria entre o interior da Terra, os oceanos e a atmosfera.

No entanto, esse desaparecimento químico não prova que as primeiras placas começaram a se mover exatamente naquele período. Outros estudos indicam que formas de movimento tectônico já existiam muito antes. A nova descoberta mostra, antes, que uma etapa importante teria sido alcançada na maneira como a Terra renova sua crosta.